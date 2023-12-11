Пермские музеи объявили предновогодние спецпрограммы

Все о традициях Нового года и Рождества расскажут музеи Перми
Музеи Перми перед Новым годом подготовили для посетителей специальные программы. Все они объединены под общим названием «Музейные елки», рассказали в Пермском краеведческом музее.
«В декабре филиалы Пермского краеведческого музея подготовили предновогоднюю программу „Музейные елки“. Посетителей приглашают на мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы», — говорится на сайте музея. Гостей ждут пять музеев в Перми и один в Осе.
- Дом Мешкова ждет детей на интерактивную программу «У камина ровно в три». Здесь расскажут о традициях празднования Рождества в России до 1917 года и Нового года в советский период, покажут подарки начала XX века и проведут мастер-класс по созданию елочной игрушки. Каждый сможет подписать ретро-открытку и бросить ее в почтовый ящик прямо в музее.
- В фондах Пермского краеведческого музея хранители покажут коллекцию елочных игрушек и открыток, научат делать их самостоятельно. Также здесь пройдет предновогодняя лотерея.
- Детский музейный центр подготовил программу «Антишпионский Новый год» по мотивам произведений Льва Давыдычева. «Ребята разгадают шпионское послание и соорудят осветительные приборы, научатся маскироваться по-новогоднему, устроят шумовую феерию и озвучат любимые новогодние мультфильмы», — обещают в центре.
- Дом-музей Н.Г. Славянова предлагает в эти дни вспомнить новогодние и рождественские сказки. Также здесь расскажут о традициях празднования Рождества в семье Славяновых, которой принадлежал дом.
- Осинский краеведческий музей расскажет о старинных зимних развлечениях жителей Осы. Гостей ждут рассказы об праздничном столе жители Осы, а также о том, как и чем наряжали елку.
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