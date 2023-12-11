11 декабря 2023

Пермские музеи объявили предновогодние спецпрограммы

© Служба новостей «URA.RU»
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Все о традициях Нового года и Рождества расскажут музеи Перми Фото:

Музеи Перми перед Новым годом подготовили для посетителей специальные программы. Все они объединены под общим названием «Музейные елки», рассказали в Пермском краеведческом музее.

«В декабре филиалы Пермского краеведческого музея подготовили предновогоднюю программу „Музейные елки“. Посетителей приглашают на мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы», — говорится на сайте музея. Гостей ждут пять музеев в Перми и один в Осе.

  • Дом Мешкова ждет детей на интерактивную программу «У камина ровно в три». Здесь расскажут о традициях празднования Рождества в России до 1917 года и Нового года в советский период, покажут подарки начала XX века и проведут мастер-класс по созданию елочной игрушки. Каждый сможет подписать ретро-открытку и бросить ее в почтовый ящик прямо в музее.
  • В фондах Пермского краеведческого музея хранители покажут коллекцию елочных игрушек и открыток, научат делать их самостоятельно. Также здесь пройдет предновогодняя лотерея.
  • Детский музейный центр подготовил программу «Антишпионский Новый год» по мотивам произведений Льва Давыдычева. «Ребята разгадают шпионское послание и соорудят осветительные приборы, научатся маскироваться по-новогоднему, устроят шумовую феерию и озвучат любимые новогодние мультфильмы», — обещают в центре.
  • Дом-музей Н.Г. Славянова предлагает в эти дни вспомнить новогодние и рождественские сказки. Также здесь расскажут о традициях празднования Рождества в семье Славяновых, которой принадлежал дом.
  • Осинский краеведческий музей расскажет о старинных зимних развлечениях жителей Осы. Гостей ждут рассказы об праздничном столе жители Осы, а также о том, как и чем наряжали елку.

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Музеи Перми перед Новым годом подготовили для посетителей специальные программы. Все они объединены под общим названием «Музейные елки», рассказали в Пермском краеведческом музее. «В декабре филиалы Пермского краеведческого музея подготовили предновогоднюю программу „Музейные елки“. Посетителей приглашают на мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы», — говорится на сайте музея. Гостей ждут пять музеев в Перми и один в Осе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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