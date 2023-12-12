Путин утвердил приоритетное трудоустройство для участников СВО и членов их семей

Владимир Путин подписал новую редакцию закона о занятости населения
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о занятости населения. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Подписана новая редакция закона о занятости населения», —
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