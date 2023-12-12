Общество Путин утвердил приоритетное трудоустройство для участников СВО и членов их семей 12 декабря 2023 в 16:10 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал новую редакцию закона о занятости населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о занятости населения. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «Подписана новая редакция закона о занятости населения», — гласит текст закона. Согласно новой редакции, участники СВО и члены их семей будут иметь право на приоритетное трудоустройство. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о занятости населения. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «Подписана новая редакция закона о занятости населения», — гласит текст закона. Согласно новой редакции, участники СВО и члены их семей будут иметь право на приоритетное трудоустройство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям