Путин утвердил приоритетное трудоустройство для участников СВО и членов их семей

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал новую редакцию закона о занятости населения Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о занятости населения. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Подписана новая редакция закона о занятости населения», — гласит текст закона. Согласно новой редакции, участники СВО и члены их семей будут иметь право на приоритетное трудоустройство.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о занятости населения. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «Подписана новая редакция закона о занятости населения», — гласит текст закона. Согласно новой редакции, участники СВО и члены их семей будут иметь право на приоритетное трудоустройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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