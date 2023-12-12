Свердловский поселок остался без продуктов в 30-градусные морозы. Фото

12 декабря 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Местные жители уже целую неделю «любуются» на пустые полки в магазинах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Лобва (Свердловская область) в 30-градусные морозы остались без хлеба и свежих молочных продуктов. Продовольственный кризис продолжается уже целую неделю. Об этом сообщил читатель URA.RU. «На полках лежит то, что долго хранится. Свежей молочной продукции нет. Неделю живем без хлеба. Такая ситуация в „Пятерочке“, „Магните“ и „Монетке“. Сами сотрудники не знают, когда будет подвоз продуктов», — отметила собеседница агентства Мария. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главе Новолялинского городского округа. В приемной заявили, что Сергей Бондаренко занят. Также на месте не оказалось специалиста, который взаимодействует со СМИ. URA.RU направило официальные запросы в «Пятерочку» (Х5 Group), «Магнит» и «Монетку». На момент публикации новости ответы не поступили. Фото: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU

Жители поселка Лобва (Свердловская область) в 30-градусные морозы остались без хлеба и свежих молочных продуктов. Продовольственный кризис продолжается уже целую неделю. Об этом сообщил читатель URA.RU. «На полках лежит то, что долго хранится. Свежей молочной продукции нет. Неделю живем без хлеба. Такая ситуация в „Пятерочке“, „Магните“ и „Монетке“. Сами сотрудники не знают, когда будет подвоз продуктов», — отметила собеседница агентства Мария. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главе Новолялинского городского округа. В приемной заявили, что Сергей Бондаренко занят. Также на месте не оказалось специалиста, который взаимодействует со СМИ. URA.RU направило официальные запросы в «Пятерочку» (Х5 Group), «Магнит» и «Монетку». На момент публикации новости ответы не поступили.