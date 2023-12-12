Захарова: Дания отказалась от помощи в расследовании взрыва «Северных потоков»

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Дания отказалась от помощи в расследовании диверсии на «Северных потоках», заявила Мария Захарова Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Дания отклонила просьбу Генеральной прокуратуры России о предоставлении правовой помощи в расследовании терактов, совершенных против «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«От Дании пришел отказ на обращение Генпрокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании терактов против СП-1 и СП-2», — заявила Захарова. Трансляцию выступления представителя МИД РФ вел телеканал «Россия 24». Взрывы, произошедшие 26 сентября 2022 года на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», рассматриваются как целенаправленная диверсия.

Генпрокуратура России начала расследование по делу о международном терроризме. Согласно данным, которые стали известны Центральному разведывательному управлению США, Украина имела планы в отношении взрывов «Северных потоков». Европейские страны отклонили 13 из 15 запросов Генпрокуратуры о правовой помощи в расследовании диверсий на «Северных потоках», передает Life.

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Дания отклонила просьбу Генеральной прокуратуры России о предоставлении правовой помощи в расследовании терактов, совершенных против «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «От Дании пришел отказ на обращение Генпрокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании терактов против СП-1 и СП-2», — заявила Захарова. Трансляцию выступления представителя МИД РФ вел телеканал «Россия 24». Взрывы, произошедшие 26 сентября 2022 года на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», рассматриваются как целенаправленная диверсия. Генпрокуратура России начала расследование по делу о международном терроризме. Согласно данным, которые стали известны Центральному разведывательному управлению США, Украина имела планы в отношении взрывов «Северных потоков». Европейские страны отклонили 13 из 15 запросов Генпрокуратуры о правовой помощи в расследовании диверсий на «Северных потоках», передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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