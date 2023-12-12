Захарова: Дания отказалась от помощи в расследовании взрыва «Северных потоков»

12 декабря 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Дания отказалась от помощи в расследовании диверсии на «Северных потоках», заявила Мария Захарова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Дания отклонила просьбу Генеральной прокуратуры России о предоставлении правовой помощи в расследовании терактов, совершенных против «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «От Дании пришел отказ на обращение Генпрокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании терактов против СП-1 и СП-2», — заявила Захарова. Трансляцию выступления представителя МИД РФ вел телеканал «Россия 24». Взрывы, произошедшие 26 сентября 2022 года на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», рассматриваются как целенаправленная диверсия. Генпрокуратура России начала расследование по делу о международном терроризме. Согласно данным, которые стали известны Центральному разведывательному управлению США, Украина имела планы в отношении взрывов «Северных потоков». Европейские страны отклонили 13 из 15 запросов Генпрокуратуры о правовой помощи в расследовании диверсий на «Северных потоках», передает Life .

Дания отклонила просьбу Генеральной прокуратуры России о предоставлении правовой помощи в расследовании терактов, совершенных против «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «От Дании пришел отказ на обращение Генпрокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании терактов против СП-1 и СП-2», — заявила Захарова. Трансляцию выступления представителя МИД РФ вел телеканал «Россия 24». Взрывы, произошедшие 26 сентября 2022 года на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», рассматриваются как целенаправленная диверсия. Генпрокуратура России начала расследование по делу о международном терроризме. Согласно данным, которые стали известны Центральному разведывательному управлению США, Украина имела планы в отношении взрывов «Северных потоков». Европейские страны отклонили 13 из 15 запросов Генпрокуратуры о правовой помощи в расследовании диверсий на «Северных потоках», передает Life.