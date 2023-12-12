Елочный базар в Кургане откроется с 15 декабря

В Кургане скоро откроются елочные базары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане торговля новогодними елками откроется с 15 декабря. Места для размещения елочного базара выбирались с помощью аукциона. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кургана.

«Традиционная предпраздничная торговля новогодними елками будет проходить в Кургане с 15 по 31 декабря. Как и в прошлом году, места для размещения новогодних базаров предоставлены по результатам аукциона. По информации департамента экономического развития, по результатам аукционов заключен 21 договор на размещение елочного базара», — указано на сайте мэрии.

Сообщается, что следить за порядком на территориях размещения елочных базаров будут специалисты департамента экономического развития и сотрудники управления МВД по Кургану. Предпринимателей также будут проверять на соответствие заявленной властями документации. По информации с сайта мэрии, бизнесмены и продавцы будут обязаны ежедневно проводить уборку места размещения елочного базар.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявляла о начале новогодних базаров. Жители смогут купить новогодние украшения на улицах города с 1 декабря, а торговля елками начнется с 15 декабря. Власти так же опубликовали адреса, на которых разместят елочные базары.