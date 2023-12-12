Санаторий пермского олигарха с элитным отдыхом начал реорганизацию

12 декабря 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Санаторий Демидково, расположенный в Добрянке, является одним из самых популярных в крае (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский санаторий, «Демидково», расположенный близ города Добрянка, начал процедуру реорганизации. Согласно информации, опубликованной на сайте Федресурса, к санаторию буду присоединены два юрлица: «Демидково Девелопмент» (основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и «Лес чудес» (основной вид деятельности — зрелищно-развлекательная). «Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Демидково» уведомляет о том, что 3 ноября 2023 года единственным участником принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Демидково Девелопмент», ООО «Лес чудес». Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации», — сказано на Федресурсе. Общества «Демидково Девелопмент» и «Лес чудес» зарегистрированы в 2021 году. Также как санаторий «Демидково, они входят в «Пермскую финансово-производственную группу», принадлежащую бизнесмену Андрею Кузяеву. «Демидково» является одним из самых популярных пермских санаториев. На его территории расположены элитные дома для отдыха и проводятся различные зрелищные мероприятия, в том числе, для VIP-персон.

Пермский санаторий, «Демидково», расположенный близ города Добрянка, начал процедуру реорганизации. Согласно информации, опубликованной на сайте Федресурса, к санаторию буду присоединены два юрлица: «Демидково Девелопмент» (основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и «Лес чудес» (основной вид деятельности — зрелищно-развлекательная). «Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Демидково» уведомляет о том, что 3 ноября 2023 года единственным участником принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Демидково Девелопмент», ООО «Лес чудес». Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации», — сказано на Федресурсе. Общества «Демидково Девелопмент» и «Лес чудес» зарегистрированы в 2021 году. Также как санаторий «Демидково, они входят в «Пермскую финансово-производственную группу», принадлежащую бизнесмену Андрею Кузяеву. «Демидково» является одним из самых популярных пермских санаториев. На его территории расположены элитные дома для отдыха и проводятся различные зрелищные мероприятия, в том числе, для VIP-персон.