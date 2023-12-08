Холдинг пермского олигарха разместил облигации на 6 млрд рублей

Пермский «Эр-Телеком Холдинг» разместил биржевые облигации на 6 млрд рублей

08 декабря 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Срок погашения облигаций составляет 455 дней с момента размещения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, разместило биржевые облигации на 6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные акционерного общества „Эр-Телеком Холдинг“. Количество фактически размещенных ценных бумаг — 6 000 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей», — указано в сообщении. Уточняется, что срок погашения облигаций составляет 455 дней с начала из размещения. Процедура погашения означает выкуп долговых бумаг у инвестора. Кредитор получит назад свои средства и проценты, а компания, выпустившая облигации, закроет обязательства перед держателем ценных бумаг. Купонный период составляет 91 день. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 15,80% годовых. Агентом по размещению облигаций выступает «Газпромбанк». Ранее URA.RU рассказывало, что «Эр-Телеком Холдинг» погасил размещенные в октябре 2021 года биржевые облигации на сумму в 15 млрд рублей. Процентная ставка составила 9,5% годовых. Владеющий телекоммуникационной компанией пермский предприниматель Андрей Кузяев, входит в список 200 богатейших российских бизнесменов. Журнал Forbes оценивает его состояние в 800 млрд долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, разместило биржевые облигации на 6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные акционерного общества „Эр-Телеком Холдинг“. Количество фактически размещенных ценных бумаг — 6 000 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей», — указано в сообщении. Уточняется, что срок погашения облигаций составляет 455 дней с начала из размещения. Процедура погашения означает выкуп долговых бумаг у инвестора. Кредитор получит назад свои средства и проценты, а компания, выпустившая облигации, закроет обязательства перед держателем ценных бумаг. Купонный период составляет 91 день. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 15,80% годовых. Агентом по размещению облигаций выступает «Газпромбанк». Ранее URA.RU рассказывало, что «Эр-Телеком Холдинг» погасил размещенные в октябре 2021 года биржевые облигации на сумму в 15 млрд рублей. Процентная ставка составила 9,5% годовых. Владеющий телекоммуникационной компанией пермский предприниматель Андрей Кузяев, входит в список 200 богатейших российских бизнесменов. Журнал Forbes оценивает его состояние в 800 млрд долларов.