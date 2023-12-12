В Белом доме объявили о завершении помощи Украине

Кирби: США располагают средствами на пару недель поддержки Украины

12 декабря 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Без денег США не смогут продолжать поддержку Украины, заявил Джон Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У США есть средства для финансирования Украины на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — сказал Кирби в интервью CNBC. По его словам, США необходимо дополнительное финансирование, поскольку у них осталась пара недель. Кирби добавил, что администрация будет делать все возможное для продолжения поддержки, однако без денег она не сможет этого сделать. США в скором времени объявят о новом пакете военной помощи, а, возможно, и еще об одном до конца года, заключил он. Ранее Sky News сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский впал в панику из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи, в то время как президент РФ Владимир Путин наблюдает за происходящим, передает RT. Телеканал напомнил, что финансирование поставок американского оружия украинской армии «закончится через пару недель».

У США есть средства для финансирования Украины на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — сказал Кирби в интервью CNBC. По его словам, США необходимо дополнительное финансирование, поскольку у них осталась пара недель. Кирби добавил, что администрация будет делать все возможное для продолжения поддержки, однако без денег она не сможет этого сделать. США в скором времени объявят о новом пакете военной помощи, а, возможно, и еще об одном до конца года, заключил он. Ранее Sky News сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский впал в панику из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи, в то время как президент РФ Владимир Путин наблюдает за происходящим, передает RT. Телеканал напомнил, что финансирование поставок американского оружия украинской армии «закончится через пару недель».