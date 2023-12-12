В Белом доме объявили о завершении помощи Украине

Кирби: США располагают средствами на пару недель поддержки Украины
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джон Кирби, Джон Кёрби
Без денег США не смогут продолжать поддержку Украины, заявил Джон Кирби Фото:
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У США есть средства для финансирования Украины на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — сказал Кирби в интервью CNBC. По его словам, США необходимо дополнительное финансирование, поскольку у них осталась пара недель.

Кирби добавил, что администрация будет делать все возможное для продолжения поддержки, однако без денег она не сможет этого сделать. США в скором времени объявят о новом пакете военной помощи, а, возможно, и еще об одном до конца года, заключил он.

Ранее Sky News сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский впал в панику из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи, в то время как президент РФ Владимир Путин наблюдает за происходящим, передает RT. Телеканал напомнил, что финансирование поставок американского оружия украинской армии «закончится через пару недель».

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У США есть средства для финансирования Украины на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — сказал Кирби в интервью CNBC. По его словам, США необходимо дополнительное финансирование, поскольку у них осталась пара недель. Кирби добавил, что администрация будет делать все возможное для продолжения поддержки, однако без денег она не сможет этого сделать. США в скором времени объявят о новом пакете военной помощи, а, возможно, и еще об одном до конца года, заключил он. Ранее Sky News сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский впал в панику из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи, в то время как президент РФ Владимир Путин наблюдает за происходящим, передает RT. Телеканал напомнил, что финансирование поставок американского оружия украинской армии «закончится через пару недель».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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