С отдаленными поселками ЯНАО наладили сообщение с помощью вездеходов из Тюмени

Снегоболотоходы «Хищник», которые производят в Тюмени, доставили две с половиной тонны почтовых грузов в отдаленные поселки Шурышкарского района ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почта России».
«Колонна почтовых вездеходов в составе двух новых снегоболотоходов марки „Хищник“, трекола и прицепа доставили 2,5 тонны почтового груза жителям Шурышкарского района. Маршрут пролегал по зимникам Салехард — Мужи — Азовы — Горки — Лопхари: в каждом населенном пункте производился обмен почтой», — сообщили в пресс-службе «Почта России» корреспонденту агентства.
Первая доставка выполнена до официального открытия зимних автодорог. В течение зимы, и далее, пока позволит погода, почтовый груз будет доставляться каждую неделю. «Хищники» будут также доставлять посылки в отдаленные села Ямальского и Приуральского районов.
Техника обладает повышенной проходимостью и имеет внушительные габариты. Вес — 4,2 тонны, длина — семь метров, ширина — 2,5 метра, высота — 3,3 метра. Грузоподъемность на плотных грунтах составляет 1 300 килограммов.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО в условиях экстремальных температур будут испытывать снегоболотоходы «Архант-Н». Техника способна передвигаться по любой местности, в том числе переплывать реки, озера и болота.
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