Оперативники забрали у жителя Катайска самодельную винтовку и сотни патронов. Фото

12 декабря 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Эксперты выяснили, что из самодельного оружия можно стрелять (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники уголовного розыска изъяли у 59-летнего жителя Катайска Курганской области сотни патронов и самодельную винтовку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «Полицией у мужчины изъята винтовка, которая <…> изготовлена промышленным способом и пригодна для производства выстрелов. Кроме того, у жителя Катайска обнаружено более 350 патронов, а также четыре металлических банки с сыпучим веществом, которое направлено на экспертизу», — указано на сайте ведомства. В полиции возбудили уголовное дело. Мужчину могут осудить на срок до пяти лет за хранение оружия и боеприпасов. Житель Курганской области сейчас находится под подпиской о невыезде. В металлических банках, предположительно, содержался порох Фото: сайт УМВД России по Курганской области

Сотрудники уголовного розыска изъяли у 59-летнего жителя Катайска Курганской области сотни патронов и самодельную винтовку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «Полицией у мужчины изъята винтовка, которая <…> изготовлена промышленным способом и пригодна для производства выстрелов. Кроме того, у жителя Катайска обнаружено более 350 патронов, а также четыре металлических банки с сыпучим веществом, которое направлено на экспертизу», — указано на сайте ведомства. В полиции возбудили уголовное дело. Мужчину могут осудить на срок до пяти лет за хранение оружия и боеприпасов. Житель Курганской области сейчас находится под подпиской о невыезде.