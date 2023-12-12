Сотрудники уголовного розыска изъяли у 59-летнего жителя Катайска Курганской области сотни патронов и самодельную винтовку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
«Полицией у мужчины изъята винтовка, которая <…> изготовлена промышленным способом и пригодна для производства выстрелов. Кроме того, у жителя Катайска обнаружено более 350 патронов, а также четыре металлических банки с сыпучим веществом, которое направлено на экспертизу», — указано на сайте ведомства.
В полиции возбудили уголовное дело. Мужчину могут осудить на срок до пяти лет за хранение оружия и боеприпасов. Житель Курганской области сейчас находится под подпиской о невыезде.
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