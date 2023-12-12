Оперативники забрали у жителя Катайска самодельную винтовку и сотни патронов. Фото

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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье
Эксперты выяснили, что из самодельного оружия можно стрелять (архивное фото) Фото:

Сотрудники уголовного розыска изъяли у 59-летнего жителя Катайска Курганской области сотни патронов и самодельную винтовку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«Полицией у мужчины изъята винтовка, которая <…> изготовлена промышленным способом и пригодна для производства выстрелов. Кроме того, у жителя Катайска обнаружено более 350 патронов, а также четыре металлических банки с сыпучим веществом, которое направлено на экспертизу», — указано на сайте ведомства.

В полиции возбудили уголовное дело. Мужчину могут осудить на срок до пяти лет за хранение оружия и боеприпасов. Житель Курганской области сейчас находится под подпиской о невыезде.

В металлических банках, предположительно, содержался порох
В металлических банках, предположительно, содержался порох
Фото:

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Сотрудники уголовного розыска изъяли у 59-летнего жителя Катайска Курганской области сотни патронов и самодельную винтовку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «Полицией у мужчины изъята винтовка, которая <…> изготовлена промышленным способом и пригодна для производства выстрелов. Кроме того, у жителя Катайска обнаружено более 350 патронов, а также четыре металлических банки с сыпучим веществом, которое направлено на экспертизу», — указано на сайте ведомства. В полиции возбудили уголовное дело. Мужчину могут осудить на срок до пяти лет за хранение оружия и боеприпасов. Житель Курганской области сейчас находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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