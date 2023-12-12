В Соликамске десятки жилых домов остались без тепла из-за аварии

Ресурс перестал поступать в дома местных жителей из-за аварии в сети
В Соликамске (Пермский край) десятки жилых домов остались без тепла. В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что в сети произошел порыв.
«На сетях теплоснабжения в Соликамске произошел порыв. В МУП „Теплоэнерго“ проинформировали о понижении параметров теплоносителя на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центральной части города», — уточнили в ведомстве.
Сейчас коммунальщики определяют место порыва. Теплов дома вернется после устранения аварии.
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