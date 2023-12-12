В Соликамске десятки жилых домов остались без тепла из-за аварии

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Ресурс перестал поступать в дома местных жителей из-за аварии в сети Фото:

В Соликамске (Пермский край) десятки жилых домов остались без тепла. В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что в сети произошел порыв.

«На сетях теплоснабжения в Соликамске произошел порыв. В МУП „Теплоэнерго“ проинформировали о понижении параметров теплоносителя на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центральной части города», — уточнили в ведомстве.

Сейчас коммунальщики определяют место порыва. Теплов дома вернется после устранения аварии.

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В Соликамске (Пермский край) десятки жилых домов остались без тепла. В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что в сети произошел порыв. «На сетях теплоснабжения в Соликамске произошел порыв. В МУП „Теплоэнерго“ проинформировали о понижении параметров теплоносителя на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центральной части города», — уточнили в ведомстве. Сейчас коммунальщики определяют место порыва. Теплов дома вернется после устранения аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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