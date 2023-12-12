В Соликамске десятки жилых домов остались без тепла из-за аварии

12 декабря 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Ресурс перестал поступать в дома местных жителей из-за аварии в сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Соликамске (Пермский край) десятки жилых домов остались без тепла. В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что в сети произошел порыв. «На сетях теплоснабжения в Соликамске произошел порыв. В МУП „Теплоэнерго“ проинформировали о понижении параметров теплоносителя на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центральной части города», — уточнили в ведомстве. Сейчас коммунальщики определяют место порыва. Теплов дома вернется после устранения аварии.

В Соликамске (Пермский край) десятки жилых домов остались без тепла. В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что в сети произошел порыв. «На сетях теплоснабжения в Соликамске произошел порыв. В МУП „Теплоэнерго“ проинформировали о понижении параметров теплоносителя на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центральной части города», — уточнили в ведомстве. Сейчас коммунальщики определяют место порыва. Теплов дома вернется после устранения аварии.