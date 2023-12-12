Палата представителей США поддержала расследование по делу об импичменте Байдена

13 декабря 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

В поддержку расследования проголосовали девять человек, против — четыре Фото: Official White House / Adam Schultz Проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена подержал комитет по регламенту в Палате представителей Конгресса США. Результаты заседания озвучены в ходе трансляции работы комитета. «В поддержку инициативы высказались девять членов комитета из числа республиканцев, против — четыре законодателя-демократа», — объявили результаты голосования в ходе трансляции заседания на сайте комитета. Уже в среду резолюция комитета будет вынесена на голосование Палаты представителей. Профильным комитетам необходимо продолжить их разбирательства относительно достаточности оснований для импичмента Джо Байдена. В начале декабря о необходимости импичмента Байдену высказался новый спикер Конгресса США Майк Джонсон. Он добавил, что Белый дом «скрывает тысячи страниц доказательств» против Байден.

Проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена подержал комитет по регламенту в Палате представителей Конгресса США. Результаты заседания озвучены в ходе трансляции работы комитета. «В поддержку инициативы высказались девять членов комитета из числа республиканцев, против — четыре законодателя-демократа», — объявили результаты голосования в ходе трансляции заседания на сайте комитета. Уже в среду резолюция комитета будет вынесена на голосование Палаты представителей. Профильным комитетам необходимо продолжить их разбирательства относительно достаточности оснований для импичмента Джо Байдена. В начале декабря о необходимости импичмента Байдену высказался новый спикер Конгресса США Майк Джонсон. Он добавил, что Белый дом «скрывает тысячи страниц доказательств» против Байден.