12 декабря 2023

Палата представителей США поддержала расследование по делу об импичменте Байдена

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
В поддержку расследования проголосовали девять человек, против — четыре Фото:

Проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена подержал комитет по регламенту в Палате представителей Конгресса США. Результаты заседания озвучены в ходе трансляции работы комитета.

«В поддержку инициативы высказались девять членов комитета из числа республиканцев, против — четыре законодателя-демократа», — объявили результаты голосования в ходе трансляции заседания на сайте комитета. Уже в среду резолюция комитета будет вынесена на голосование Палаты представителей.

Профильным комитетам необходимо продолжить их разбирательства относительно достаточности оснований для импичмента Джо Байдена. В начале декабря о необходимости импичмента Байдену высказался новый спикер Конгресса США Майк Джонсон. Он добавил, что Белый дом «скрывает тысячи страниц доказательств» против Байден.

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Проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена подержал комитет по регламенту в Палате представителей Конгресса США. Результаты заседания озвучены в ходе трансляции работы комитета. «В поддержку инициативы высказались девять членов комитета из числа республиканцев, против — четыре законодателя-демократа», — объявили результаты голосования в ходе трансляции заседания на сайте комитета. Уже в среду резолюция комитета будет вынесена на голосование Палаты представителей. Профильным комитетам необходимо продолжить их разбирательства относительно достаточности оснований для импичмента Джо Байдена. В начале декабря о необходимости импичмента Байдену высказался новый спикер Конгресса США Майк Джонсон. Он добавил, что Белый дом «скрывает тысячи страниц доказательств» против Байден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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