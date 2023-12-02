Новый спикер Конгресса США заявил о необходимости импичмента Байдену

03 декабря 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Белый дом скрывает доказательства, которые влияют на дело Джо Байдена, уверен Майк Джонсон Фото: Official White House / Adam Schultz Официальное голосование по делу об импичменте президенту США Джо Байдену должно продвинуться, это необходимый шаг. Об этом заявил новый спикер палаты представителей Майк Джонсон. «Это (голосование по делу об импичменте Байдену — прим. URA.RU) стало необходимым шагом. Мы с [представителем палаты представителей Стефаник] Элиз дважды входили в команду защиты бывшего президента США Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали ее в наглых партийных политических целях. Мы осудили такое использование», — высказался Майк Джонсон, его слова приводит телеканал Fox News . Джонсон отметил, что сейчас Белый дом «скрывает тысячи страниц доказательств» против Байдена. Однако три комитета по юрисдикции не бросают дело, они собирают факты. В конце декабря республиканцы в нижней палате Конгресса сообщили, что в ближайшее время выдвинут на голосование вопрос об импичменте Байдену. Республиканец Том Эммер сказал, что такие действия усилят давление на администрацию президента и повысят внимание к делу Байдена, пишет телеканал 360. До этого Конгресс США обвинил семью главы США в получении миллионов долларов от Румынии и Китая. В палате уверяли, что деньги Байден получил еще в то время, когда был вице-президентом. Законопроект по делу против главы Штатов был внесен в законодательный орган еще в мае 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальное голосование по делу об импичменте президенту США Джо Байдену должно продвинуться, это необходимый шаг. Об этом заявил новый спикер палаты представителей Майк Джонсон. «Это (голосование по делу об импичменте Байдену — прим. URA.RU) стало необходимым шагом. Мы с [представителем палаты представителей Стефаник] Элиз дважды входили в команду защиты бывшего президента США Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали ее в наглых партийных политических целях. Мы осудили такое использование», — высказался Майк Джонсон, его слова приводит телеканал Fox News. Джонсон отметил, что сейчас Белый дом «скрывает тысячи страниц доказательств» против Байдена. Однако три комитета по юрисдикции не бросают дело, они собирают факты. В конце декабря республиканцы в нижней палате Конгресса сообщили, что в ближайшее время выдвинут на голосование вопрос об импичменте Байдену. Республиканец Том Эммер сказал, что такие действия усилят давление на администрацию президента и повысят внимание к делу Байдена, пишет телеканал 360. До этого Конгресс США обвинил семью главы США в получении миллионов долларов от Румынии и Китая. В палате уверяли, что деньги Байден получил еще в то время, когда был вице-президентом. Законопроект по делу против главы Штатов был внесен в законодательный орган еще в мае 2023 года.