12 декабря 2023

В России появится антишпионский аналог Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , телефон в руках, смартфон в руке, пассажиры метро
Новый мессенджер называется «РОСА Мессенджер» Фото:

В России появится мессенджер, разработанный отечественными специалистами под названием «РОСА Мессенджер», который будет аналогом Telegram. Об этом сообщил в компании-разработчике «НТЦ ИТ РОСА».

«Наш мессенджер — уникальный продукт, в котором будет функционал, похожий на тот, что есть в мессенджере Павла Дурова. <…> Главное преимущество в том, что Р-ФОН — российский телефон, а значит, защищен от американских санкций», — пояснил источник в пресс-службе компании «Известиям». Изначально гаджет был предназначен для работы бизнеса. Но в перспективе его смогут использовать и граждане на телефонах.

Презентация проекта запланирована на 18 декабря. Считается, что новый мессенджер и сам смартфон будут более защищенными ресурсами по сравнению с импортными аналогами, так как инженеры сами разрабатывали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа.

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В России появится мессенджер, разработанный отечественными специалистами под названием «РОСА Мессенджер», который будет аналогом Telegram. Об этом сообщил в компании-разработчике «НТЦ ИТ РОСА». «Наш мессенджер — уникальный продукт, в котором будет функционал, похожий на тот, что есть в мессенджере Павла Дурова. <…> Главное преимущество в том, что Р-ФОН — российский телефон, а значит, защищен от американских санкций», — пояснил источник в пресс-службе компании «Известиям». Изначально гаджет был предназначен для работы бизнеса. Но в перспективе его смогут использовать и граждане на телефонах. Презентация проекта запланирована на 18 декабря. Считается, что новый мессенджер и сам смартфон будут более защищенными ресурсами по сравнению с импортными аналогами, так как инженеры сами разрабатывали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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