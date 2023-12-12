В России появится антишпионский аналог Telegram

13 декабря 2023 в 03:32 Размер текста - 17 +

Новый мессенджер называется «РОСА Мессенджер» Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России появится мессенджер, разработанный отечественными специалистами под названием «РОСА Мессенджер», который будет аналогом Telegram. Об этом сообщил в компании-разработчике «НТЦ ИТ РОСА». «Наш мессенджер — уникальный продукт, в котором будет функционал, похожий на тот, что есть в мессенджере Павла Дурова. <…> Главное преимущество в том, что Р-ФОН — российский телефон, а значит, защищен от американских санкций», — пояснил источник в пресс-службе компании «Известиям». Изначально гаджет был предназначен для работы бизнеса. Но в перспективе его смогут использовать и граждане на телефонах. Презентация проекта запланирована на 18 декабря. Считается, что новый мессенджер и сам смартфон будут более защищенными ресурсами по сравнению с импортными аналогами, так как инженеры сами разрабатывали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа.

В России появится мессенджер, разработанный отечественными специалистами под названием «РОСА Мессенджер», который будет аналогом Telegram. Об этом сообщил в компании-разработчике «НТЦ ИТ РОСА». «Наш мессенджер — уникальный продукт, в котором будет функционал, похожий на тот, что есть в мессенджере Павла Дурова. <…> Главное преимущество в том, что Р-ФОН — российский телефон, а значит, защищен от американских санкций», — пояснил источник в пресс-службе компании «Известиям». Изначально гаджет был предназначен для работы бизнеса. Но в перспективе его смогут использовать и граждане на телефонах. Презентация проекта запланирована на 18 декабря. Считается, что новый мессенджер и сам смартфон будут более защищенными ресурсами по сравнению с импортными аналогами, так как инженеры сами разрабатывали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа.