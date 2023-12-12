12 декабря 2023

В Челябинске из-за продолжающихся морозов отменили занятия для 1-7 классов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, холод, зима, пешеходы, снегопад, кировка
Школьники с первого по седьмой класс первой смены сегодня не учатся Фото:

В Челябинске отменили занятия для школьников с первый по седьмые классы первой смены. Решение комитета по образованию, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС).

«13 декабря Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по седьмой класс первой смены», — заявили в telegram-канале ЕДДС. Учащиеся второй смены на учебу идут, так как во второй половине дня ожидается потепление.

Отмену занятий в школах региона началась с приходом аномальных морозов седьмого декабря. На Южном Урале отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска продолжают быть в режим повышенной готовности.

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В Челябинске отменили занятия для школьников с первый по седьмые классы первой смены. Решение комитета по образованию, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС). «13 декабря Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по седьмой класс первой смены», — заявили в telegram-канале ЕДДС. Учащиеся второй смены на учебу идут, так как во второй половине дня ожидается потепление. Отмену занятий в школах региона началась с приходом аномальных морозов седьмого декабря. На Южном Урале отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска продолжают быть в режим повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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