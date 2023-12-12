В Челябинске из-за продолжающихся морозов отменили занятия для 1-7 классов

В Челябинске отменили занятия для школьников с первый по седьмые классы первой смены. Решение комитета по образованию, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС).
«13 декабря Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по седьмой класс первой смены», — заявили в telegram-канале ЕДДС. Учащиеся второй смены на учебу идут, так как во второй половине дня ожидается потепление.
Отмену занятий в школах региона началась с приходом аномальных морозов седьмого декабря. На Южном Урале отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска продолжают быть в режим повышенной готовности.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.