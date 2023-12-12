В Челябинске из-за продолжающихся морозов отменили занятия для 1-7 классов

13 декабря 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

Школьники с первого по седьмой класс первой смены сегодня не учатся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске отменили занятия для школьников с первый по седьмые классы первой смены. Решение комитета по образованию, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС). «13 декабря Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по седьмой класс первой смены», — заявили в telegram-канале ЕДДС. Учащиеся второй смены на учебу идут, так как во второй половине дня ожидается потепление. Отмену занятий в школах региона началась с приходом аномальных морозов седьмого декабря. На Южном Урале отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска продолжают быть в режим повышенной готовности.

В Челябинске отменили занятия для школьников с первый по седьмые классы первой смены. Решение комитета по образованию, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС). «13 декабря Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по седьмой класс первой смены», — заявили в telegram-канале ЕДДС. Учащиеся второй смены на учебу идут, так как во второй половине дня ожидается потепление. Отмену занятий в школах региона началась с приходом аномальных морозов седьмого декабря. На Южном Урале отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска продолжают быть в режим повышенной готовности.