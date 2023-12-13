Диетолог раскрыл негативные свойства картофеля

Диетолог Гинзбург: употребление картофеля приводит к ожирению и диабету

13 декабря 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Любители картофельных блюд чаще других страдают ожирением Фото: Илья Московец © URA.RU Чрезмерное употребление картофеля может привести к ожирению, диабету, атеросклерозу и гипертонии. Об этом предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Картофель содержит быстрые углеводы. Люди, употребляющие его, чаще страдают ожирением, у них развивается диабет, атеросклероз, гипертония», — рассказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik . Чтобы избежать возможных проблем, рекомендовано не есть картофель каждый день. Горячие блюда из картофеля вреднее разогретых, а потом остывших, из-за содержания резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется. Гинзбург советует варить картофель в кожуре и при этом не использовать рассыпчатые сорта, в которых мало клетчатки. Еще одно важное правило — употреблять картофель всегда с зеленью и овощами, потому что это замедляет расщепление и впитывание углеводов, посоветовал врач. По мнению американского диетолога Андреы Дельгадо, перед застольем стоит определить примерный план питания и избегать обезвоживания. Она также советует не садиться на диету перед праздниками.

Чрезмерное употребление картофеля может привести к ожирению, диабету, атеросклерозу и гипертонии. Об этом предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Картофель содержит быстрые углеводы. Люди, употребляющие его, чаще страдают ожирением, у них развивается диабет, атеросклероз, гипертония», — рассказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik. Чтобы избежать возможных проблем, рекомендовано не есть картофель каждый день. Горячие блюда из картофеля вреднее разогретых, а потом остывших, из-за содержания резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется. Гинзбург советует варить картофель в кожуре и при этом не использовать рассыпчатые сорта, в которых мало клетчатки. Еще одно важное правило — употреблять картофель всегда с зеленью и овощами, потому что это замедляет расщепление и впитывание углеводов, посоветовал врач. По мнению американского диетолога Андреы Дельгадо, перед застольем стоит определить примерный план питания и избегать обезвоживания. Она также советует не садиться на диету перед праздниками.