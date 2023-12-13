Диетолог раскрыл негативные свойства картофеля

Диетолог Гинзбург: употребление картофеля приводит к ожирению и диабету
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День защиты детей в ЖК «Макаровский». Екатеринбург, продукты, тарелки, нагетсы, картофель фри, закуска, еда, угощение
Любители картофельных блюд чаще других страдают ожирением Фото:

Чрезмерное употребление картофеля может привести к ожирению, диабету, атеросклерозу и гипертонии. Об этом предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Картофель содержит быстрые углеводы. Люди, употребляющие его, чаще страдают ожирением, у них развивается диабет, атеросклероз, гипертония», — рассказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Чтобы избежать возможных проблем, рекомендовано не есть картофель каждый день. Горячие блюда из картофеля вреднее разогретых, а потом остывших, из-за содержания резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется.

Гинзбург советует варить картофель в кожуре и при этом не использовать рассыпчатые сорта, в которых мало клетчатки. Еще одно важное правило — употреблять картофель всегда с зеленью и овощами, потому что это замедляет расщепление и впитывание углеводов, посоветовал врач.

По мнению американского диетолога Андреы Дельгадо, перед застольем стоит определить примерный план питания и избегать обезвоживания. Она также советует не садиться на диету перед праздниками.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чрезмерное употребление картофеля может привести к ожирению, диабету, атеросклерозу и гипертонии. Об этом предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Картофель содержит быстрые углеводы. Люди, употребляющие его, чаще страдают ожирением, у них развивается диабет, атеросклероз, гипертония», — рассказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik. Чтобы избежать возможных проблем, рекомендовано не есть картофель каждый день. Горячие блюда из картофеля вреднее разогретых, а потом остывших, из-за содержания резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется. Гинзбург советует варить картофель в кожуре и при этом не использовать рассыпчатые сорта, в которых мало клетчатки. Еще одно важное правило — употреблять картофель всегда с зеленью и овощами, потому что это замедляет расщепление и впитывание углеводов, посоветовал врач. По мнению американского диетолога Андреы Дельгадо, перед застольем стоит определить примерный план питания и избегать обезвоживания. Она также советует не садиться на диету перед праздниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...