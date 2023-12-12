12 декабря 2023
11 декабря 2023

В Новом Уренгое пожарные спасли 5 человек, один из них — инвалид-колясочник. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
В Новом Уренгое загорелся двухэтажный деревянный дом Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) по адресу Звездная, 42 произошло возгорание жилого двухэтажного деревянного дома. Пожарные спасли пять человек, один из которых инвалид-колясочник. Об этом сообщили в кружном управлении МЧС.

«В пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом деревянном доме, расположенном по улице Звездная, 42. <…> Пять человек вывели спасатели, один из них — инвалид-колясочник», — сказано telegram-канале ведомства.

Пожар локализирован за два часа, сейчас ведутся работы по его полной ликвидации. Самостоятельно из здания эвакуировалось 13 человек. По предварительным данным жертв нет. Для обогрева эвакуированных жильцов дома на месте находился автобус от администрации города.

Ранее сотрудники МЧС спасли в Тарко-Сале семерых человек, включая троих детей. Это произошло во время пожара в жилом двухэтажном деревянном доме.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) по адресу Звездная, 42 произошло возгорание жилого двухэтажного деревянного дома. Пожарные спасли пять человек, один из которых инвалид-колясочник. Об этом сообщили в кружном управлении МЧС. «В пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом деревянном доме, расположенном по улице Звездная, 42. <…> Пять человек вывели спасатели, один из них — инвалид-колясочник», — сказано telegram-канале ведомства. Пожар локализирован за два часа, сейчас ведутся работы по его полной ликвидации. Самостоятельно из здания эвакуировалось 13 человек. По предварительным данным жертв нет. Для обогрева эвакуированных жильцов дома на месте находился автобус от администрации города. Ранее сотрудники МЧС спасли в Тарко-Сале семерых человек, включая троих детей. Это произошло во время пожара в жилом двухэтажном деревянном доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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