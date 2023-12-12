Мэрия Сургута объяснила, когда восстановят движение по улице, перекрытой из-за пожара

В Сургуте до полудня восстановят движение по улице Быстринской

13 декабря 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Движение по улице Быстринской в Сургуте возобновят до 12 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По перекрытому участку дороги на улице Быстринской в Сургуте (ХМАО) до 12 часов планируется возобновить движение. Ранее участок был закрыт для проезда из-за крупного пожара в гаражном комплексе. О возобновлении движения агентству URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с пожаром, произошедшим вчера вечером на станции СТО на ул. Быстринской, 19 перекрыто движение транспортных средств — участок от ул. Генерала Иванова до ул. 30 лет Победы. <…> Возобновить движение на ул. Быстринской планируется до 12.00 13.12.2023», — сообщили в мэрии Сургута. Также автобусы изменили маршруты на время перекрытия дороги. Автобус №32 следует от остановки Богатырь через проспект Мира по улице 30 лет Победы до остановки Трансагентство. Схема маршрута №88 изменится следующим образом: от ул. Каролинского по 30 лет Победы, Профсоюзов, Генерала Иванова, Быстринская и далее по маршруту. Ранее URA.RU писало о перекрытии движения по улице Быстринской из-за пожара, который произошел на СТО в гаражном комплексе. Территория пожара охватила около150 квадратных метров.

По перекрытому участку дороги на улице Быстринской в Сургуте (ХМАО) до 12 часов планируется возобновить движение. Ранее участок был закрыт для проезда из-за крупного пожара в гаражном комплексе. О возобновлении движения агентству URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с пожаром, произошедшим вчера вечером на станции СТО на ул. Быстринской, 19 перекрыто движение транспортных средств — участок от ул. Генерала Иванова до ул. 30 лет Победы. <…> Возобновить движение на ул. Быстринской планируется до 12.00 13.12.2023», — сообщили в мэрии Сургута. Также автобусы изменили маршруты на время перекрытия дороги. Автобус №32 следует от остановки Богатырь через проспект Мира по улице 30 лет Победы до остановки Трансагентство. Схема маршрута №88 изменится следующим образом: от ул. Каролинского по 30 лет Победы, Профсоюзов, Генерала Иванова, Быстринская и далее по маршруту. Ранее URA.RU писало о перекрытии движения по улице Быстринской из-за пожара, который произошел на СТО в гаражном комплексе. Территория пожара охватила около150 квадратных метров.