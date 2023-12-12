В Сургуте перекрыли движение по улице из-за пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Пушкинском музее. Москва, огонь, тушение пожара, автомобили мчс, пожарные машины
В Сургуте перекрыли улицу из-за пожара на СТО Фото:

В Сургуте перекрыли движение по улице Быстринской из-за пожара, который произошел на СТО в гаражном комплексе. Об этом агентству сообщили в администрации города.

«Просим довести до жителей Сургута просьбу временно не использовать для проезда улицу Быстринскую в связи с ее перекрытием. Просьба объезжать локацию по соседним улицам, не создавая заторы и затруднения в ходе работы экстренных служб», — сообщили URA.RU в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте по улице Быстринской произошел пожар. Очевидцы слышали взрыв.

В сургуте перекрыли улицу Быстринская из-за пожара на СТО
В сургуте перекрыли улицу Быстринская из-за пожара на СТО
Фото:

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В Сургуте перекрыли движение по улице Быстринской из-за пожара, который произошел на СТО в гаражном комплексе. Об этом агентству сообщили в администрации города. «Просим довести до жителей Сургута просьбу временно не использовать для проезда улицу Быстринскую в связи с ее перекрытием. Просьба объезжать локацию по соседним улицам, не создавая заторы и затруднения в ходе работы экстренных служб», — сообщили URA.RU в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте по улице Быстринской произошел пожар. Очевидцы слышали взрыв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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