В Сургуте перекрыли улицу из-за пожара на СТО
В Сургуте перекрыли движение по улице Быстринской из-за пожара, который произошел на СТО в гаражном комплексе. Об этом агентству сообщили в администрации города.
«Просим довести до жителей Сургута просьбу временно не использовать для проезда улицу Быстринскую в связи с ее перекрытием. Просьба объезжать локацию по соседним улицам, не создавая заторы и затруднения в ходе работы экстренных служб», — сообщили URA.RU в администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте по улице Быстринской произошел пожар. Очевидцы слышали взрыв.
В сургуте перекрыли улицу Быстринская из-за пожара на СТО
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!