В Сургуте перекрыли улицу из-за пожара на СТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сургуте перекрыли движение по улице Быстринской из-за пожара, который произошел на СТО в гаражном комплексе. Об этом агентству сообщили в администрации города.

«Просим довести до жителей Сургута просьбу временно не использовать для проезда улицу Быстринскую в связи с ее перекрытием. Просьба объезжать локацию по соседним улицам, не создавая заторы и затруднения в ходе работы экстренных служб», — сообщили URA.RU в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте по улице Быстринской произошел пожар. Очевидцы слышали взрыв.