Роспотребнадзор начал выдавать свердловских антипрививочников органам опеки

Свердловский Роспотребнадзор начал передавать данные в органы опеки о родителях, которые сознательно не проводят вакцинацию своим детям. Об этом сообщила замглавы ведомства Анжелика Пономарева.
«Мы начали активно передавать информацию в органы опеки. Чтобы они воздействовали на родителей и принимали меры, какие могут принимать», — рассказала Пономарева на пресс-конференции, посвященной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Свердловской области и мерам профилактики.
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона по медицинской профилактике Александр Харитонов отметил, что чаще всего непривитых детей можно встретить в многодетных и религиозных семьях. При этом его возмущает то, что сами родители имеют все необходимые прививки.
Также Харитонов сообщил, что на 13 декабря 2023 порядка 2,3 миллиона свердловчан вакцинировались от гриппа. Вакцина от гриппа еще имеется в поликлиниках. Поэтому те, кто хотят привиться бесплатно, должны успевать.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.