Отстраненный Бастрыкиным челябинский генерал СК вернулся на работу

13 декабря 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Петр Решетников вернулся к работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников вернулся на работу после полуторамесячного отсутствия. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ведомства. «Информация верная. Руководитель вышел на работу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. После разноса от главы СК РФ Александра Бастрыкина в конце октября пошли слухи об отставке Решетникова. Позже стало известно, что генерал находится в двухнедельном отпуске. Но вместо двух недель он отдыхал месяц, а после ушел на больничный. Из-за долгого отсутствия генерала многие думали, что он так и не вернется на место службы. Все это время региональным следкомом руководил заместитель Решетникова — Алексей Колбасин.

Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников вернулся на работу после полуторамесячного отсутствия. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ведомства. «Информация верная. Руководитель вышел на работу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. После разноса от главы СК РФ Александра Бастрыкина в конце октября пошли слухи об отставке Решетникова. Позже стало известно, что генерал находится в двухнедельном отпуске. Но вместо двух недель он отдыхал месяц, а после ушел на больничный. Из-за долгого отсутствия генерала многие думали, что он так и не вернется на место службы. Все это время региональным следкомом руководил заместитель Решетникова — Алексей Колбасин.