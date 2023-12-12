Отстраненный Бастрыкиным челябинский генерал СК вернулся на работу

Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников вернулся на работу после полуторамесячного отсутствия. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ведомства.
«Информация верная. Руководитель вышел на работу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
После разноса от главы СК РФ Александра Бастрыкина в конце октября пошли слухи об отставке Решетникова. Позже стало известно, что генерал находится в двухнедельном отпуске. Но вместо двух недель он отдыхал месяц, а после ушел на больничный. Из-за долгого отсутствия генерала многие думали, что он так и не вернется на место службы. Все это время региональным следкомом руководил заместитель Решетникова — Алексей Колбасин.
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