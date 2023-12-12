Главным призом музыкального конкурса в Салехарде станет миллион рублей

Лауреат гран-при международного конкурса «Симфонии Ямала» получит миллион рублей

У музыкантов со всего мира осталось семь дней, чтобы принять участие в конкурсе Фото: Размик Закарян © URA.RU

У музыкантов со всего мира от 16 до 30 лет осталось семь дней, чтобы принять участие в Международном конкурсе молодых музыкантов «Симфония Ямала», сообщается на сайте правительства ЯНАО. Победитель в номинации «Гран-при» получит премию в размере одного миллиона рублей, уточняется на сайте конкурса.

«Заявки на конкурс поступили из России, Китая и Тайваня. Наибольшее количество было подано в номинации „фортепиано“ — 27, в номинации „скрипка“ — девять заявок, „виолончель“ — шесть заявок. В программе конкурсантов — произведения русской и зарубежной классики. Это произведения Баха, Рахманинова, Шостаковича и других великих композиторов», — комментируют в пресс-службе окружной администрации.

На конкурс «Симфония Ямала» поступили уже более 40 заявок. Первый этап отбора проводится в дистанционном формате. Участники присылают видео своих сольных выступлений. Жюри изучит видеозаявки и отберет 15 наиболее талантливых исполнителей.

Финальный этап пройдет в Салехарде с 6 по 11 февраля 2024 года. Прямая трансляция планируется на официальном сайте конкурса и в социальных сетях.

«Симфония Ямала» — первый международный конкурс академического музыкального искусства. Его инициатором стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Художественный руководитель конкурса — народный артист России Денис Мацуев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе впервые пройдет музыкальный международный конкурс «Симфония Ямала». Много заявок поступает из-за рубежа.