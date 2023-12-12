Челябинцы на новогодние праздники планируют потратить 18 тысяч рублей

13 декабря 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

На новогодние каникулы мужчины планируют потратить больше средств, чем женщины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинцы в 2023 году в среднем на новогодние каникулы планируют потратить 18 тысяч рублей. В прошлом году горожане собирались отложить на эти цели 16,8 тысячи рублей, два года назад — 17,4 тысячи рублей, сообщают авторы исследования. «В Челябинске в 2023 году бюджет праздников составит у жителей города 18 тысяч рублей. В 2022 году горожане собирались тратить на аналогичные цели 16,8 тысячи рублей, в 2021 — 17,4 тысячи рублей, в 2020 — 16,8 тысячи рублей, а в 2019 году — 17,3 тысячи рублей», — сообщается на сайте Superjob. В целом жители России тратят на новогодние праздники 19,6 тысячи рублей, что на 12% больше результатов прошлого года. Планируют расходы чаще женщины — 38% против 31% мужчин. При этом дамы выделяют на празднование 16,4 тысячи рублей, а мужчины 22,2 тысячи. Также меньше тратить планирует молодежь в возрасте до 24 лет. Молодые люди в среднем рассчитывают уложиться в 14,3 тысячи рублей, россияне старше 45 лет хотят потратить на Новый год 20,7 тысяч рублей. При этом самые высокие праздничные бюджеты у москвичей. В среднем там ожидают траты на новогодние праздники в размере 23 тысяч рублей. Также больше потратят жители Санкт-Петербурга (21000 рублей) и Красноярска (19600 рублей). В Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в меньшие суммы (15000 и 16400 рублей соответственно). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинцы в 2023 году в среднем на новогодние каникулы планируют потратить 18 тысяч рублей. В прошлом году горожане собирались отложить на эти цели 16,8 тысячи рублей, два года назад — 17,4 тысячи рублей, сообщают авторы исследования. «В Челябинске в 2023 году бюджет праздников составит у жителей города 18 тысяч рублей. В 2022 году горожане собирались тратить на аналогичные цели 16,8 тысячи рублей, в 2021 — 17,4 тысячи рублей, в 2020 — 16,8 тысячи рублей, а в 2019 году — 17,3 тысячи рублей», — сообщается на сайте Superjob. В целом жители России тратят на новогодние праздники 19,6 тысячи рублей, что на 12% больше результатов прошлого года. Планируют расходы чаще женщины — 38% против 31% мужчин. При этом дамы выделяют на празднование 16,4 тысячи рублей, а мужчины 22,2 тысячи. Также меньше тратить планирует молодежь в возрасте до 24 лет. Молодые люди в среднем рассчитывают уложиться в 14,3 тысячи рублей, россияне старше 45 лет хотят потратить на Новый год 20,7 тысяч рублей. При этом самые высокие праздничные бюджеты у москвичей. В среднем там ожидают траты на новогодние праздники в размере 23 тысяч рублей. Также больше потратят жители Санкт-Петербурга (21000 рублей) и Красноярска (19600 рублей). В Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в меньшие суммы (15000 и 16400 рублей соответственно).