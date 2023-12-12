В пермской колонии покончил с собой зек, изнасиловавший ребенка

13 декабря 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Перед смертью к мужчине приезжала жена с ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники исправительной колонии №9 в Соликамске (Пермский край) обнаружили тело заключенного. Мужчина, осужденный за изнасилование несовершеннолетнего, покончил с собой, сообщили в группе «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «5 декабря был найден осужденный Евгений Ш., который совершил суицид. Он только недавно прибыл в колонию. Устроился на работу в хозотряд. Срок был большой», — говорится в сообщении. Уточняется, что перед тем, как сотрудники нашли его тело, к заключенному приезжали жена с семимесячным ребенком и пожилые родители. Но родственников в колонию не пустили. Авторы сообщения подозревают, что в вещах, которые они хотели передать заключенному, нашли запрещенные предметы. Осужденного вызвали на разговор сотрудники колонии, а затем он совершил суицид. Портал 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю сообщает, что тело мужчины нашли 4 декабря. Следов насильственной смерти не обнаружили. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. В ведомстве проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Сотрудники исправительной колонии №9 в Соликамске (Пермский край) обнаружили тело заключенного. Мужчина, осужденный за изнасилование несовершеннолетнего, покончил с собой, сообщили в группе «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «5 декабря был найден осужденный Евгений Ш., который совершил суицид. Он только недавно прибыл в колонию. Устроился на работу в хозотряд. Срок был большой», — говорится в сообщении. Уточняется, что перед тем, как сотрудники нашли его тело, к заключенному приезжали жена с семимесячным ребенком и пожилые родители. Но родственников в колонию не пустили. Авторы сообщения подозревают, что в вещах, которые они хотели передать заключенному, нашли запрещенные предметы. Осужденного вызвали на разговор сотрудники колонии, а затем он совершил суицид. Портал 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю сообщает, что тело мужчины нашли 4 декабря. Следов насильственной смерти не обнаружили. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. В ведомстве проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.