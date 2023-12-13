Полпред Владимир Якушев заявил о кадровом дефиците на машиностроительных предприятиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дефицит кадров у челябинских машиностроителей на сегодня составляет 7258 человек. Об этом заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев на расширенном заседании челябинского реготделения Союза машиностроителей России 13 декабря, — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Дефицит кадров у челябинских машиностроителей на сегодня составляет 7258 человек. Мы должны взять на контроль, куда у нас уходят выпускники учебных заведений, какие вакансии есть у предприятий. Это все должно координироваться, администрироваться и быть на постоянном контроле», — заявил Якушев.

Якушев добавил, что, несмотря на нехватку кадров, индекс промпроизводства Челябинской области по итогам трех кварталов показал 110 процентов, обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост на 12,5 процента. Инвестиции в основной капитал по итогам трех кварталов выросли на 4,3 процента.

Расширенное заседание челябинского отделения Союза машиностроителей России проходит в Челябинске 13 декабря. В нем принимает участие президент «Автоваза» Максим Соколов. Якушев выступает перед участниками заседания по видеоконференц-связи.