В Кургане похоронили участника СВО, погибшего на фронте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане простились с 37-летним военнослужащим, водителем гаубичного артиллерийского полка ВС РФ Максимом Миговым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате Курганской области.

«Военнослужащий ВС РФ Мигов Максим Сергеевич погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции 14 ноября 2023 года. На фронте он служил водителем гаубичного артиллерийского полка. Участник СВО был захоронен 24 ноября», — сообщили URA.RU в областном военкомате. В школе №55 города Кургана, где учился боец, было проведено траурное мероприятие, на котором почтили память выпускника.