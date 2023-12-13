Курганцы простились с водителем гаубичного полка, погибшим в зоне СВО. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
В Кургане похоронили участника СВО, погибшего на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане простились с 37-летним военнослужащим, водителем гаубичного артиллерийского полка ВС РФ Максимом Миговым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате Курганской области.

«Военнослужащий ВС РФ Мигов Максим Сергеевич погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции 14 ноября 2023 года. На фронте он служил водителем гаубичного артиллерийского полка. Участник СВО был захоронен 24 ноября», — сообщили URA.RU в областном военкомате. В школе №55 города Кургана, где учился боец, было проведено траурное мероприятие, на котором почтили память выпускника.

В Кургане простились с военнослужащим Максимом Миговым, погибшим в зоне спецоперации
В Кургане простились с военнослужащим Максимом Миговым, погибшим в зоне спецоперации
Фото:

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В Кургане простились с 37-летним военнослужащим, водителем гаубичного артиллерийского полка ВС РФ Максимом Миговым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате Курганской области. «Военнослужащий ВС РФ Мигов Максим Сергеевич погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции 14 ноября 2023 года. На фронте он служил водителем гаубичного артиллерийского полка. Участник СВО был захоронен 24 ноября», — сообщили URA.RU в областном военкомате. В школе №55 города Кургана, где учился боец, было проведено траурное мероприятие, на котором почтили память выпускника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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