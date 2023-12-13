Зрители «Слово пацана» вступились за сериал

Большинство зрителей, посмотревших серил «Слово пацана. Кровь на асфальте», выступили против его запрета. Такого мнения придерживаются 90% респондентов. Данные приводит социологическое агентство «Вебер». Также 72% зрителей отдельно отметили, что сериал не романтизирует бандитизм.
«Среди зрителей сериала 72% не согласны с тем, что в „Слове пацана“ романтизируют бандитизм. <…> Среди посмотревших против запрета сериала выступает абсолютное большинство зрителей — 90%», — приводит данные агентство «Вебер». В опросе участвовали 1300 россиян старше 18 лет.
Абсолютное большинство респондентов (83%) оценило сериал в семь баллов и выше по десятибалльной шкале. Основная аудитория сериала — молодежь в возрасте от 24 до 34 лет. Их доля составляет 45%. В качестве причины, почему сериал людям нравится, большинство респондентов (28%) отметили, что «Слово пацана» отражает историю и является жизненным. Чуть меньше выделили интересный сюжет, ностальгические чувства от просмотра и игру актеров. От 4% до 5% опрошенных высказались, что сериал является жестоким и не отражает действительность показанного периода.
Одно из главных слов сериала — «чушпан» до выхода картины не было знакомо 67% россиян. Любимым героем для зрителей является персонаж Вова «Адидас», а нелюбимым — «Кащей».
Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября этого года. Он повествует о молодежных группировках периода 1980-х годов. После своего выхода нашумевший сериал получил большую популярность. При этом общественность начала высказываться за его запрет по причине того, что сериал якобы романтизирует бандитизм. В Роскомнадзоре не нашли поводов для запрета картины.
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