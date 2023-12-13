Зрители «Слово пацана» вступились за сериал

«Вебер»: 90% смотревших «Слово пацана» выступили против его запрета

13 декабря 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Против запрета сериала «Слово пацана» выступили 90% опрошенных зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большинство зрителей, посмотревших серил «Слово пацана. Кровь на асфальте», выступили против его запрета. Такого мнения придерживаются 90% респондентов. Данные приводит социологическое агентство «Вебер». Также 72% зрителей отдельно отметили, что сериал не романтизирует бандитизм. «Среди зрителей сериала 72% не согласны с тем, что в „Слове пацана“ романтизируют бандитизм. <…> Среди посмотревших против запрета сериала выступает абсолютное большинство зрителей — 90%», — приводит данные агентство «Вебер». В опросе участвовали 1300 россиян старше 18 лет. Абсолютное большинство респондентов (83%) оценило сериал в семь баллов и выше по десятибалльной шкале. Основная аудитория сериала — молодежь в возрасте от 24 до 34 лет. Их доля составляет 45%. В качестве причины, почему сериал людям нравится, большинство респондентов (28%) отметили, что «Слово пацана» отражает историю и является жизненным. Чуть меньше выделили интересный сюжет, ностальгические чувства от просмотра и игру актеров. От 4% до 5% опрошенных высказались, что сериал является жестоким и не отражает действительность показанного периода. Одно из главных слов сериала — «чушпан» до выхода картины не было знакомо 67% россиян. Любимым героем для зрителей является персонаж Вова «Адидас», а нелюбимым — «Кащей». Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября этого года. Он повествует о молодежных группировках периода 1980-х годов. После своего выхода нашумевший сериал получил большую популярность. При этом общественность начала высказываться за его запрет по причине того, что сериал якобы романтизирует бандитизм. В Роскомнадзоре не нашли поводов для запрета картины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство зрителей, посмотревших серил «Слово пацана. Кровь на асфальте», выступили против его запрета. Такого мнения придерживаются 90% респондентов. Данные приводит социологическое агентство «Вебер». Также 72% зрителей отдельно отметили, что сериал не романтизирует бандитизм. «Среди зрителей сериала 72% не согласны с тем, что в „Слове пацана“ романтизируют бандитизм. <…> Среди посмотревших против запрета сериала выступает абсолютное большинство зрителей — 90%», — приводит данные агентство «Вебер». В опросе участвовали 1300 россиян старше 18 лет. Абсолютное большинство респондентов (83%) оценило сериал в семь баллов и выше по десятибалльной шкале. Основная аудитория сериала — молодежь в возрасте от 24 до 34 лет. Их доля составляет 45%. В качестве причины, почему сериал людям нравится, большинство респондентов (28%) отметили, что «Слово пацана» отражает историю и является жизненным. Чуть меньше выделили интересный сюжет, ностальгические чувства от просмотра и игру актеров. От 4% до 5% опрошенных высказались, что сериал является жестоким и не отражает действительность показанного периода. Одно из главных слов сериала — «чушпан» до выхода картины не было знакомо 67% россиян. Любимым героем для зрителей является персонаж Вова «Адидас», а нелюбимым — «Кащей». Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября этого года. Он повествует о молодежных группировках периода 1980-х годов. После своего выхода нашумевший сериал получил большую популярность. При этом общественность начала высказываться за его запрет по причине того, что сериал якобы романтизирует бандитизм. В Роскомнадзоре не нашли поводов для запрета картины.