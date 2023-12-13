В Екатеринбурге ФСБ задержала полицейского, вымогавшего 900 тысяч рублей за секс

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
Полицейского задержали 13 декабря Фото:

В Екатеринбурге задержали сотрудника уголовного розыска по подозрению в вымогательстве. По информации источников, полицейский помогал своей подруге, которая хотела получить деньги от мужчины за секс.

«Знакомая полицейского ОП № 12 в Екатеринбурге занялась сексом с другим мужчиной по обоюдному согласию и бесплатно, но потом решила заработать на партнере», — сообщает собеседник издания 66.RU. Сначала женщина установила ему ценник в 500 тысяч рублей, однако партнер отказался это делать, тогда екатеринбурженка привлекла для вымогательства знакомого силовика и начала выпрашивать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей.

URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там от комментариев воздержались.

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В Екатеринбурге задержали сотрудника уголовного розыска по подозрению в вымогательстве. По информации источников, полицейский помогал своей подруге, которая хотела получить деньги от мужчины за секс. «Знакомая полицейского ОП № 12 в Екатеринбурге занялась сексом с другим мужчиной по обоюдному согласию и бесплатно, но потом решила заработать на партнере», — сообщает собеседник издания 66.RU. Сначала женщина установила ему ценник в 500 тысяч рублей, однако партнер отказался это делать, тогда екатеринбурженка привлекла для вымогательства знакомого силовика и начала выпрашивать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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