В Екатеринбурге ФСБ задержала полицейского, вымогавшего 900 тысяч рублей за секс

13 декабря 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Полицейского задержали 13 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге задержали сотрудника уголовного розыска по подозрению в вымогательстве. По информации источников, полицейский помогал своей подруге, которая хотела получить деньги от мужчины за секс. «Знакомая полицейского ОП № 12 в Екатеринбурге занялась сексом с другим мужчиной по обоюдному согласию и бесплатно, но потом решила заработать на партнере», — сообщает собеседник издания 66.RU. Сначала женщина установила ему ценник в 500 тысяч рублей, однако партнер отказался это делать, тогда екатеринбурженка привлекла для вымогательства знакомого силовика и начала выпрашивать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там от комментариев воздержались.

В Екатеринбурге задержали сотрудника уголовного розыска по подозрению в вымогательстве. По информации источников, полицейский помогал своей подруге, которая хотела получить деньги от мужчины за секс. «Знакомая полицейского ОП № 12 в Екатеринбурге занялась сексом с другим мужчиной по обоюдному согласию и бесплатно, но потом решила заработать на партнере», — сообщает собеседник издания 66.RU. Сначала женщина установила ему ценник в 500 тысяч рублей, однако партнер отказался это делать, тогда екатеринбурженка привлекла для вымогательства знакомого силовика и начала выпрашивать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там от комментариев воздержались.