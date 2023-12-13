В Екатеринбурге ФСБ задержала полицейского, вымогавшего 900 тысяч рублей за секс

В Екатеринбурге задержали сотрудника уголовного розыска по подозрению в вымогательстве. По информации источников, полицейский помогал своей подруге, которая хотела получить деньги от мужчины за секс.
«Знакомая полицейского ОП № 12 в Екатеринбурге занялась сексом с другим мужчиной по обоюдному согласию и бесплатно, но потом решила заработать на партнере», — сообщает собеседник издания 66.RU. Сначала женщина установила ему ценник в 500 тысяч рублей, однако партнер отказался это делать, тогда екатеринбурженка привлекла для вымогательства знакомого силовика и начала выпрашивать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей.
URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там от комментариев воздержались.
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