Житель Челябинска создал снегоход с одним колесом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На самодельный снегоход нашелся покупатель из Кургана Фото:

Житель Челябинска Радис А. создал снегоход с одним колесом. Как мастер рассказал URA.RU, на разработку уже нашелся покупатель из Кургана.

«Компоновку увидел в старом советском журнале и захотелось попробовать сделать. Но в результате конструкцию самому все равно пришлось дорабатывать. Выставил объявление о продаже. Заинтересовался покупатель из Кургана», — сообщил URA.RU Радис А.

В соседний регион машина отправится после усовершенствований. Мужчина их в настоящее время завершает, а следом снегоход начнет заново тестировать. Мастер сообщил, что конструкция имеет автоматическую коробку передач, которая сгорела после первого выезда. Пришлось усилить металлическими элементами. Изобретатель заметил, что на изготовление понадобилось два месяца.

Для Радиса эта машина не первая. Он занимается самостоятельным изготовлением станков для гофрирования бумаги, шредеров для пластика, бумаги и коры сосны.

На создание машины ушло два месяца
На создание машины ушло два месяца
Фото:
Компоновку мастер позаимствовал в советском журнале
Компоновку мастер позаимствовал в советском журнале
Фото:

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Житель Челябинска Радис А. создал снегоход с одним колесом. Как мастер рассказал URA.RU, на разработку уже нашелся покупатель из Кургана. «Компоновку увидел в старом советском журнале и захотелось попробовать сделать. Но в результате конструкцию самому все равно пришлось дорабатывать. Выставил объявление о продаже. Заинтересовался покупатель из Кургана», — сообщил URA.RU Радис А. В соседний регион машина отправится после усовершенствований. Мужчина их в настоящее время завершает, а следом снегоход начнет заново тестировать. Мастер сообщил, что конструкция имеет автоматическую коробку передач, которая сгорела после первого выезда. Пришлось усилить металлическими элементами. Изобретатель заметил, что на изготовление понадобилось два месяца. Для Радиса эта машина не первая. Он занимается самостоятельным изготовлением станков для гофрирования бумаги, шредеров для пластика, бумаги и коры сосны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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