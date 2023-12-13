Мишустин рассказал о геопортале пространственных данных СНГ

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Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил
Мишустин рассказал про роль доверия между Росреестром и гражданами России Фото:

Необходимо завершить создание геопортала пространственных данных государств-участников СНГ в 2024-м году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на коллегии Росреестра.

«В следующем году необходимо завершить создание геопортала инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ в соответствии с поручением президента», — подчеркнул премьер. Он подчеркнул, что данная задача является межгосударственной и попросил своих коллег держать ее выполнение на особом контроле.

Также глава правительства напомнил о важности работы Росреестра в интересах граждан. «Есть хороший пример. В китайской особой экономической зоне „Сучжоу“ висел лозунг „Инвестор — наш император“. Крайне важно, чтобы вашим императором был человек. Гражданин, который приходит и пользуется услугами Росреестра», — рассказал Мишустин. Он отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы жители России доверяли организации защиту своей собственности.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о присвоении нового классного чина руководителю управления Росреестра по ЯНАО Михаилу Кириллову. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.

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Необходимо завершить создание геопортала пространственных данных государств-участников СНГ в 2024-м году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на коллегии Росреестра. «В следующем году необходимо завершить создание геопортала инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ в соответствии с поручением президента», — подчеркнул премьер. Он подчеркнул, что данная задача является межгосударственной и попросил своих коллег держать ее выполнение на особом контроле. Также глава правительства напомнил о важности работы Росреестра в интересах граждан. «Есть хороший пример. В китайской особой экономической зоне „Сучжоу“ висел лозунг „Инвестор — наш император“. Крайне важно, чтобы вашим императором был человек. Гражданин, который приходит и пользуется услугами Росреестра», — рассказал Мишустин. Он отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы жители России доверяли организации защиту своей собственности. Ранее Мишустин подписал распоряжение о присвоении нового классного чина руководителю управления Росреестра по ЯНАО Михаилу Кириллову. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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