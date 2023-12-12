12 декабря 2023

Геймер из ХМАО отсудил 250 тысяч рублей у магазина из-за проблем с видеоиграми

В ХМАО геймер отсудил 250 тысяч рублей у магазина за сломанную видеокарту
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймер, ворлд оф тэнкс
Югорчанин засудил магазин за сломанную видеокарту Фото:

Житель Нижневартовска отсудил у магазина более 250 тысяч рублей за видеокарту, которая сломалась во время гарантийного срока. Геймер пытался вернуть деньги, но продавец его проигнорировал. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«Приобретенная жителем Нижневартовска видеокарта оказалась некачественной. Недостатки в виде экстренного прекращения работы компьютерных игр, отображения ошибок в программном обеспечении, а также появления разноцветных полос на мониторе, проявились в гарантийном сроке», — говорится в telegram-канале ведомства.

Клиент пытался решить проблему с продавцом мирно и вернуть деньги. Однако покупателя проигнорировали, после чего он пошел в суд. Теперь кроме денег за видеокарту, магазину придется выплатить неустойку, штраф и компенсировать моральный вред. «Присуждено к выплате 256 999 рублей, что в 3,2 раза превышает потраченную на покупку видеокарты сумму», — добавляют представители Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО вернул деньги за навязанную гарантию при покупке машины. Тогда решить проблему югорчанину также помог Роспотребнадзор.

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Житель Нижневартовска отсудил у магазина более 250 тысяч рублей за видеокарту, которая сломалась во время гарантийного срока. Геймер пытался вернуть деньги, но продавец его проигнорировал. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «Приобретенная жителем Нижневартовска видеокарта оказалась некачественной. Недостатки в виде экстренного прекращения работы компьютерных игр, отображения ошибок в программном обеспечении, а также появления разноцветных полос на мониторе, проявились в гарантийном сроке», — говорится в telegram-канале ведомства. Клиент пытался решить проблему с продавцом мирно и вернуть деньги. Однако покупателя проигнорировали, после чего он пошел в суд. Теперь кроме денег за видеокарту, магазину придется выплатить неустойку, штраф и компенсировать моральный вред. «Присуждено к выплате 256 999 рублей, что в 3,2 раза превышает потраченную на покупку видеокарты сумму», — добавляют представители Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО вернул деньги за навязанную гарантию при покупке машины. Тогда решить проблему югорчанину также помог Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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