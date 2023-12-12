Геймер из ХМАО отсудил 250 тысяч рублей у магазина из-за проблем с видеоиграми

Житель Нижневартовска отсудил у магазина более 250 тысяч рублей за видеокарту, которая сломалась во время гарантийного срока. Геймер пытался вернуть деньги, но продавец его проигнорировал. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
«Приобретенная жителем Нижневартовска видеокарта оказалась некачественной. Недостатки в виде экстренного прекращения работы компьютерных игр, отображения ошибок в программном обеспечении, а также появления разноцветных полос на мониторе, проявились в гарантийном сроке», — говорится в telegram-канале ведомства.
Клиент пытался решить проблему с продавцом мирно и вернуть деньги. Однако покупателя проигнорировали, после чего он пошел в суд. Теперь кроме денег за видеокарту, магазину придется выплатить неустойку, штраф и компенсировать моральный вред. «Присуждено к выплате 256 999 рублей, что в 3,2 раза превышает потраченную на покупку видеокарты сумму», — добавляют представители Роспотребнадзора.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО вернул деньги за навязанную гарантию при покупке машины. Тогда решить проблему югорчанину также помог Роспотребнадзор.
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