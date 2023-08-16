Житель ХМАО вернул деньги при покупке машины за навязанную гарантию

17 августа 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Городской суд Нягани обязал компанию вернуть деньги за услугу покупателю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Житель Нягани (ХМАО) обратился в окружное управление Роспотребнадзора с жалобой на навязанные платные услуги компании ООО «Юридический партнер». Договор независимой гарантии гражданина вынудили подписать при покупке автомобиля. Сообщение об этом пресс-служба опубликовала на официальном сайте надзорного ведомства. «В мае 2023 года в Территориальный отдел поступило обращение гражданина с просьбой вступить в дело в целях защиты прав потребителей и дать заключение по исковому заявлению о расторжении договора независимой гарантии с ООО «Юридический партнер», — сообщается в публикации. Кроме того, югорчанин искал содействия в вопросе взыскания у компании 218 042 рублей — платы за навязанные услуги, компенсации морального вреда и штрафа. В ведомстве уточнили, что независимая гарантия не является договором страхования, а лишь помогает обеспечить исполнение обязательств по выплате кредита. Данный договор не нужен рядовому автовладельцу, так как исполнение обязательства, при заключении кредитного договора, обеспечивается залогом приобретаемого автомобиля. Няганский городской суд удовлетворил требования истца. Таким образом, по данным окружного Роспотребнадзора, в пользу потребителя присуждено ко взысканию 334 563 рублей. Ранее URA.RU писало о том, как в управлении Роспотребнадзора ХМАО помогли защитить права пенсионера-инвалида. Мужчине не захотели вернуть деньги за бракованный телевизор в одном из магазинов «МВидео». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Нягани (ХМАО) обратился в окружное управление Роспотребнадзора с жалобой на навязанные платные услуги компании ООО «Юридический партнер». Договор независимой гарантии гражданина вынудили подписать при покупке автомобиля. Сообщение об этом пресс-служба опубликовала на официальном сайте надзорного ведомства. «В мае 2023 года в Территориальный отдел поступило обращение гражданина с просьбой вступить в дело в целях защиты прав потребителей и дать заключение по исковому заявлению о расторжении договора независимой гарантии с ООО «Юридический партнер», — сообщается в публикации. Кроме того, югорчанин искал содействия в вопросе взыскания у компании 218 042 рублей — платы за навязанные услуги, компенсации морального вреда и штрафа. В ведомстве уточнили, что независимая гарантия не является договором страхования, а лишь помогает обеспечить исполнение обязательств по выплате кредита. Данный договор не нужен рядовому автовладельцу, так как исполнение обязательства, при заключении кредитного договора, обеспечивается залогом приобретаемого автомобиля. Няганский городской суд удовлетворил требования истца. Таким образом, по данным окружного Роспотребнадзора, в пользу потребителя присуждено ко взысканию 334 563 рублей. Ранее URA.RU писало о том, как в управлении Роспотребнадзора ХМАО помогли защитить права пенсионера-инвалида. Мужчине не захотели вернуть деньги за бракованный телевизор в одном из магазинов «МВидео».