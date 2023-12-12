В Перми на главном городском катке выделят детскую зону

В Перми на городской эспланаде каток откроют 29 декабря. Он будет работать до марта 2024 года. Как сообщила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, в этом году на площадке выделят детскую зону. Попасть на каток можно будет бесплатно, но после обязательной регистрации.
«В этом году мы впервые организуем отдельную детскую зону. В программе мероприятий массовые катания на коньках, мастер-классы по разным видам спорта. Вход на каток бесплатный. Напоминаю, что в прошлом году мы отработали вход по обязательной регистрации на сайте „Умный спорт“», — рассказала Чеснокова на заседании правительства Пермского края.
На катке всю зиму будут проходить различные мероприятия, в том числе спортивные соревнования. Как отметила Чеснокова, в феврале свое ледовое шоу здесь представит Илья Авербух. Расписание катка будет доступно на сайте умный-спорт.рф.
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