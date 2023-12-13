Несмотря на потепление, тюменцы продолжают скупать обогреватели

Спрос на обогреватели вырос за дни аномальных морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на отступление холодов, жители Тюмени продолжают скупать обогреватели. Об этом URA.RU рассказали в сети тюменских магазинов электроники «Саша». С их слов, ажиотаж на электрические приборы начался с наступлением аномальных морозов.

«В последние дня два-три наблюдаем повышенный спрос на обогреватели и „ветродуйки“. При этом, несмотря на потепление, покупатели продолжают спрашивать про них. Во многих квартирах остается прохладно, и горожане вынуждены спасаться обогревателями», — рассказал консультант магазина «Саша».

По словам продавца, дефицита в средствах обогрева в тюменских магазинах нет. Повышенный спрос не отразился на стоимости приборов и в дальнейшем цена также не изменится.

Ранее в Тюмень пришли аномальные морозы. Жители разных районов города замерзали в своих квартирах из-за промерзших окон.