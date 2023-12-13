13 декабря 2023

Несмотря на потепление, тюменцы продолжают скупать обогреватели

© Служба новостей «URA.RU»
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Обогреватели в магазине. Челябинск, обогреватель, магазин бытовой техники
Спрос на обогреватели вырос за дни аномальных морозов Фото:

Несмотря на отступление холодов, жители Тюмени продолжают скупать обогреватели. Об этом URA.RU рассказали в сети тюменских магазинов электроники «Саша». С их слов, ажиотаж на электрические приборы начался с наступлением аномальных морозов.

«В последние дня два-три наблюдаем повышенный спрос на обогреватели и „ветродуйки“. При этом, несмотря на потепление, покупатели продолжают спрашивать про них. Во многих квартирах остается прохладно, и горожане вынуждены спасаться обогревателями», — рассказал консультант магазина «Саша».

По словам продавца, дефицита в средствах обогрева в тюменских магазинах нет. Повышенный спрос не отразился на стоимости приборов и в дальнейшем цена также не изменится.

Ранее в Тюмень пришли аномальные морозы. Жители разных районов города замерзали в своих квартирах из-за промерзших окон.

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Несмотря на отступление холодов, жители Тюмени продолжают скупать обогреватели. Об этом URA.RU рассказали в сети тюменских магазинов электроники «Саша». С их слов, ажиотаж на электрические приборы начался с наступлением аномальных морозов. «В последние дня два-три наблюдаем повышенный спрос на обогреватели и „ветродуйки“. При этом, несмотря на потепление, покупатели продолжают спрашивать про них. Во многих квартирах остается прохладно, и горожане вынуждены спасаться обогревателями», — рассказал консультант магазина «Саша». По словам продавца, дефицита в средствах обогрева в тюменских магазинах нет. Повышенный спрос не отразился на стоимости приборов и в дальнейшем цена также не изменится. Ранее в Тюмень пришли аномальные морозы. Жители разных районов города замерзали в своих квартирах из-за промерзших окон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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