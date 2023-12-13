В Московской области приостановили регистрацию авто и выдачу прав

Из-за техсбоя приостановлена регистрация авто и выдача прав
В Московской области приостановлена регистрация транспортных средств и выдача водительских прав из-за технического сбоя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
« В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области приостановлено», — сообщили в
Сейчас над устранением неполадок работают специалисты. После чего оказание услуг водителям возобновят в полном объеме, заключили в МВД.
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