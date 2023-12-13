В Московской области приостановили регистрацию авто и выдачу прав

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Из-за техсбоя приостановлена регистрация авто и выдача прав Фото:

В Московской области приостановлена регистрация транспортных средств и выдача водительских прав из-за технического сбоя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

« В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области приостановлено», — сообщили в МВД. Сроки ограничений в ведомстве не называют.

Сейчас над устранением неполадок работают специалисты. После чего оказание услуг водителям возобновят в полном объеме, заключили в МВД.

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В Московской области приостановлена регистрация транспортных средств и выдача водительских прав из-за технического сбоя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России. « В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области приостановлено», — сообщили в МВД. Сроки ограничений в ведомстве не называют. Сейчас над устранением неполадок работают специалисты. После чего оказание услуг водителям возобновят в полном объеме, заключили в МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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