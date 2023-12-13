Мишустин: в 18 раз сократились сроки регистрации прав на недвижимость

13 декабря 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Мишустин подчеркнул, что цифровизация позволила людям не стоять в очередях за регистрацией прав на земельный участок Фото: Георгий Бергал © URA.RU С 2000 года во много раз улучшилась скорость предоставления услуг гражданам в сфере регистрации недвижимости. Про это рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании коллегии Росреестра. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Мишустин отметил, что с 2000 года «почти в 18 раз сократились фактические сроки регистрации прав, в 15 раз — кадастрового учета, в 10 раз — предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН». За эти результаты премьер отдельно поблагодарил Германа Грефа. По словам председателя правительства, глава Сбера при поддержке главы государства инициировал «все эти непростые изменения». В ходе своего выступления глава правительства также напомнил сколько раньше занимало времени оформление земельного участка: «Сначала формирование, постановка на кадастровый учет, потом регистрация прав. В общей сложности — примерно до полугода, а то и год. Это еще зависело от нюансов. Сейчас же на это уходят считанные дни — до недели». Кроме этого, премьер отметил, что благодаря цифровизации отрасли люди теперь могут не стоять в длинных очередях. В 2022 году премьер утвердил Концепцию перехода к автоматическому предоставлению государственных и муниципальных услуг. Положения Концепции должны быть исполнены до конца 2023 года. Согласно документу, предоставление государственных и муниципальных услуг должно исключать необоснованные финансовые, временные и организационные издержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 2000 года во много раз улучшилась скорость предоставления услуг гражданам в сфере регистрации недвижимости. Про это рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании коллегии Росреестра. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Мишустин отметил, что с 2000 года «почти в 18 раз сократились фактические сроки регистрации прав, в 15 раз — кадастрового учета, в 10 раз — предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН». За эти результаты премьер отдельно поблагодарил Германа Грефа. По словам председателя правительства, глава Сбера при поддержке главы государства инициировал «все эти непростые изменения». В ходе своего выступления глава правительства также напомнил сколько раньше занимало времени оформление земельного участка: «Сначала формирование, постановка на кадастровый учет, потом регистрация прав. В общей сложности — примерно до полугода, а то и год. Это еще зависело от нюансов. Сейчас же на это уходят считанные дни — до недели». Кроме этого, премьер отметил, что благодаря цифровизации отрасли люди теперь могут не стоять в длинных очередях. В 2022 году премьер утвердил Концепцию перехода к автоматическому предоставлению государственных и муниципальных услуг. Положения Концепции должны быть исполнены до конца 2023 года. Согласно документу, предоставление государственных и муниципальных услуг должно исключать необоснованные финансовые, временные и организационные издержки.