Россияне получат сервис лучше, чем в Европе

Правительство уменьшит количество ошибок из-за человеческого фактора при получении выплат, пособий и оформлении документов. Их оказание без личного участия заложено в Концепции перехода к автоматическому предоставлению государственных и муниципальных услуг, об утверждении которой премьер-министр Михаил Мишустин объявил 18 апреля. Это сократит риски коррупции и повысит престиж власти в глазах россиян по сравнению со странами Европы, объяснили URA.RU эксперты.
Михаил Мишустин утвердил Концепцию предоставления госуслуг в формате 24/7
Об утверждении Концепции Мишустин сообщил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами. По словам премьера, перевод госуслуг в электронный вид нужен, что люди могли решить жизненные вопросы в удобное для них время без личного посещения инстанций и многофункциональных центров (МФЦ). «Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно», — заявил он.
Взаимодействие с государством через сайт «Госуслуги» станет не только удобнее, но и быстрее, пообещал Мишустин. «Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг», — подчеркнул он.
Концепция разработана правительством по поручению президента. Она должна быть исполнена к концу 2023 года. «При этом граждане и дальше смогут в случае необходимости очно оформить и получить нужную справку или выписку на бумаге в многофункциональных центрах либо в ведомствах», — добавил премьер.
У тех, кто не хочет получать госуслуги в электронном формате, останется возможность посещать МФЦ
Согласно Концепции, ведомства будут обязаны обеспечивать защиту персональных данных заявителей в соответствии с действующим законодательством. «Предоставление государственных и муниципальных услуг должно исключать необоснованные временные, финансовые, организационные и иные издержки для заявителей, а также избыточные процедуры, приводящие к ухудшению пользовательского опыта», — сказано в документе.
Перевод подавляющего большинства госуслуг в формат 24/7 позволит повысить эффективность госуправления и уменьшить коррупцию, заявил URA.RU замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников. «Правительство руководствуется простой идеей — уменьшить человеческий фактор. Иногда для получения тех или иных госуслуг нужно общаться с чиновниками, особенно в регионах, и не всегда такое общение складывается в пользу гражданина. Когда услуги предоставляются с помощью электронных сервисов, острота этой проблемы снимается», — пояснил Гребенников.
По словам эксперта, в случае успешной реализации положений Концепции престиж власти в глазах россиян вырастет. «Перевод услуг в электронную форму позволит уменьшить коррупцию. Граждане поймут, что государство работает для пользы общества. Это повысит уважение к власти», — заверил он.
Усовершенствованная система управления дает России конкурентное преимущество перед другими государствами, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Мишустин уже создал лучший в мире цифровой кабинет налогоплательщика, а теперь этот опыт распространяет и на другие ведомства и муниципалитеты. Те люди, которые сейчас по глупости, спутав туризм с эмиграцией, переезжают жить в страны Европы, обнаруживают, что там нет МФЦ, им приходится бегать за справками и терпеть бюрократию. А в России это работает и развивается, это удобно для людей и потому делает нашу страну еще более конкурентоспособной», — рассказал депутат.
Цифровизация государственных сервисов позволяет правительству экономить бюджет, добавил Матвейчев. «Автоматизация позволяет тратить меньше государственных денег, поскольку для совершения типовых операций не привлекаются люди. Это экономит время и госслужащим, и заявителям, государство становится более эффективным. Даже бумаги просто меньше идет», — заметил он.
С экспертом согласен руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Все верно, эти аргументы имеют право на существование. А главное — просто людям так удобнее. Комфорт и благополучие граждан одна из главных целей государства», — заключил Костин.
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Правительство уменьшит количество ошибок из-за человеческого фактора при получении выплат, пособий и оформлении документов. Их оказание без личного участия заложено в Концепции перехода к автоматическому предоставлению государственных и муниципальных услуг, об утверждении которой премьер-министр Михаил Мишустин объявил 18 апреля. Это сократит риски коррупции и повысит престиж власти в глазах россиян по сравнению со странами Европы, объяснили URA.RU эксперты. Об утверждении Концепции Мишустин сообщил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами. По словам премьера, перевод госуслуг в электронный вид нужен, что люди могли решить жизненные вопросы в удобное для них время без личного посещения инстанций и многофункциональных центров (МФЦ). «Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно», — заявил он. Взаимодействие с государством через сайт «Госуслуги» станет не только удобнее, но и быстрее, пообещал Мишустин. «Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг», — подчеркнул он. Концепция разработана правительством по поручению президента. Она должна быть исполнена к концу 2023 года. «При этом граждане и дальше смогут в случае необходимости очно оформить и получить нужную справку или выписку на бумаге в многофункциональных центрах либо в ведомствах», — добавил премьер. Согласно Концепции, ведомства будут обязаны обеспечивать защиту персональных данных заявителей в соответствии с действующим законодательством. «Предоставление государственных и муниципальных услуг должно исключать необоснованные временные, финансовые, организационные и иные издержки для заявителей, а также избыточные процедуры, приводящие к ухудшению пользовательского опыта», — сказано в документе. Перевод подавляющего большинства госуслуг в формат 24/7 позволит повысить эффективность госуправления и уменьшить коррупцию, заявил URA.RU замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников. «Правительство руководствуется простой идеей — уменьшить человеческий фактор. Иногда для получения тех или иных госуслуг нужно общаться с чиновниками, особенно в регионах, и не всегда такое общение складывается в пользу гражданина. Когда услуги предоставляются с помощью электронных сервисов, острота этой проблемы снимается», — пояснил Гребенников. По словам эксперта, в случае успешной реализации положений Концепции престиж власти в глазах россиян вырастет. «Перевод услуг в электронную форму позволит уменьшить коррупцию. Граждане поймут, что государство работает для пользы общества. Это повысит уважение к власти», — заверил он. Усовершенствованная система управления дает России конкурентное преимущество перед другими государствами, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Мишустин уже создал лучший в мире цифровой кабинет налогоплательщика, а теперь этот опыт распространяет и на другие ведомства и муниципалитеты. Те люди, которые сейчас по глупости, спутав туризм с эмиграцией, переезжают жить в страны Европы, обнаруживают, что там нет МФЦ, им приходится бегать за справками и терпеть бюрократию. А в России это работает и развивается, это удобно для людей и потому делает нашу страну еще более конкурентоспособной», — рассказал депутат. Цифровизация государственных сервисов позволяет правительству экономить бюджет, добавил Матвейчев. «Автоматизация позволяет тратить меньше государственных денег, поскольку для совершения типовых операций не привлекаются люди. Это экономит время и госслужащим, и заявителям, государство становится более эффективным. Даже бумаги просто меньше идет», — заметил он. С экспертом согласен руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Все верно, эти аргументы имеют право на существование. А главное — просто людям так удобнее. Комфорт и благополучие граждан одна из главных целей государства», — заключил Костин.