Россияне получат сервис лучше, чем в Европе

Правительство РФ избавит жителей от лишней бюрократии

18 апреля 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Перевод услуг в электронную форму позволит уменьшить коррупцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство уменьшит количество ошибок из-за человеческого фактора при получении выплат, пособий и оформлении документов. Их оказание без личного участия заложено в Концепции перехода к автоматическому предоставлению государственных и муниципальных услуг, об утверждении которой премьер-министр Михаил Мишустин объявил 18 апреля. Это сократит риски коррупции и повысит престиж власти в глазах россиян по сравнению со странами Европы, объяснили URA.RU эксперты. Михаил Мишустин утвердил Концепцию предоставления госуслуг в формате 24/7 Фото: Пресс-служба правительства России © Government.ru Об утверждении Концепции Мишустин сообщил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами. По словам премьера, перевод госуслуг в электронный вид нужен, что люди могли решить жизненные вопросы в удобное для них время без личного посещения инстанций и многофункциональных центров (МФЦ). «Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно», — заявил он. Взаимодействие с государством через сайт «Госуслуги» станет не только удобнее, но и быстрее, пообещал Мишустин. «Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг», — подчеркнул он. Концепция разработана правительством по поручению президента. Она должна быть исполнена к концу 2023 года. «При этом граждане и дальше смогут в случае необходимости очно оформить и получить нужную справку или выписку на бумаге в многофункциональных центрах либо в ведомствах», — добавил премьер. У тех, кто не хочет получать госуслуги в электронном формате, останется возможность посещать МФЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Согласно Концепции, ведомства будут обязаны обеспечивать защиту персональных данных заявителей в соответствии с действующим законодательством. «Предоставление государственных и муниципальных услуг должно исключать необоснованные временные, финансовые, организационные и иные издержки для заявителей, а также избыточные процедуры, приводящие к ухудшению пользовательского опыта», — сказано в документе. Перевод подавляющего большинства госуслуг в формат 24/7 позволит повысить эффективность госуправления и уменьшить коррупцию, заявил URA.RU замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников. «Правительство руководствуется простой идеей — уменьшить человеческий фактор. Иногда для получения тех или иных госуслуг нужно общаться с чиновниками, особенно в регионах, и не всегда такое общение складывается в пользу гражданина. Когда услуги предоставляются с помощью электронных сервисов, острота этой проблемы снимается», — пояснил Гребенников. По словам эксперта, в случае успешной реализации положений Концепции престиж власти в глазах россиян вырастет. «Перевод услуг в электронную форму позволит уменьшить коррупцию. Граждане поймут, что государство работает для пользы общества. Это повысит уважение к власти», — заверил он. Усовершенствованная система управления дает России конкурентное преимущество перед другими государствами, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Мишустин уже создал лучший в мире цифровой кабинет налогоплательщика, а теперь этот опыт распространяет и на другие ведомства и муниципалитеты. Те люди, которые сейчас по глупости, спутав туризм с эмиграцией, переезжают жить в страны Европы, обнаруживают, что там нет МФЦ, им приходится бегать за справками и терпеть бюрократию. А в России это работает и развивается, это удобно для людей и потому делает нашу страну еще более конкурентоспособной», — рассказал депутат. Статья по теме Новые выплаты показали приоритеты правительства РФ Цифровизация государственных сервисов позволяет правительству экономить бюджет, добавил Матвейчев. «Автоматизация позволяет тратить меньше государственных денег, поскольку для совершения типовых операций не привлекаются люди. Это экономит время и госслужащим, и заявителям, государство становится более эффективным. Даже бумаги просто меньше идет», — заметил он. С экспертом согласен руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Все верно, эти аргументы имеют право на существование. А главное — просто людям так удобнее. Комфорт и благополучие граждан одна из главных целей государства», — заключил Костин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство уменьшит количество ошибок из-за человеческого фактора при получении выплат, пособий и оформлении документов. Их оказание без личного участия заложено в Концепции перехода к автоматическому предоставлению государственных и муниципальных услуг, об утверждении которой премьер-министр Михаил Мишустин объявил 18 апреля. Это сократит риски коррупции и повысит престиж власти в глазах россиян по сравнению со странами Европы, объяснили URA.RU эксперты. Об утверждении Концепции Мишустин сообщил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами. По словам премьера, перевод госуслуг в электронный вид нужен, что люди могли решить жизненные вопросы в удобное для них время без личного посещения инстанций и многофункциональных центров (МФЦ). «Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно», — заявил он. Взаимодействие с государством через сайт «Госуслуги» станет не только удобнее, но и быстрее, пообещал Мишустин. «Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг», — подчеркнул он. Концепция разработана правительством по поручению президента. Она должна быть исполнена к концу 2023 года. «При этом граждане и дальше смогут в случае необходимости очно оформить и получить нужную справку или выписку на бумаге в многофункциональных центрах либо в ведомствах», — добавил премьер. Согласно Концепции, ведомства будут обязаны обеспечивать защиту персональных данных заявителей в соответствии с действующим законодательством. «Предоставление государственных и муниципальных услуг должно исключать необоснованные временные, финансовые, организационные и иные издержки для заявителей, а также избыточные процедуры, приводящие к ухудшению пользовательского опыта», — сказано в документе. Перевод подавляющего большинства госуслуг в формат 24/7 позволит повысить эффективность госуправления и уменьшить коррупцию, заявил URA.RU замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников. «Правительство руководствуется простой идеей — уменьшить человеческий фактор. Иногда для получения тех или иных госуслуг нужно общаться с чиновниками, особенно в регионах, и не всегда такое общение складывается в пользу гражданина. Когда услуги предоставляются с помощью электронных сервисов, острота этой проблемы снимается», — пояснил Гребенников. По словам эксперта, в случае успешной реализации положений Концепции престиж власти в глазах россиян вырастет. «Перевод услуг в электронную форму позволит уменьшить коррупцию. Граждане поймут, что государство работает для пользы общества. Это повысит уважение к власти», — заверил он. Усовершенствованная система управления дает России конкурентное преимущество перед другими государствами, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Мишустин уже создал лучший в мире цифровой кабинет налогоплательщика, а теперь этот опыт распространяет и на другие ведомства и муниципалитеты. Те люди, которые сейчас по глупости, спутав туризм с эмиграцией, переезжают жить в страны Европы, обнаруживают, что там нет МФЦ, им приходится бегать за справками и терпеть бюрократию. А в России это работает и развивается, это удобно для людей и потому делает нашу страну еще более конкурентоспособной», — рассказал депутат. Цифровизация государственных сервисов позволяет правительству экономить бюджет, добавил Матвейчев. «Автоматизация позволяет тратить меньше государственных денег, поскольку для совершения типовых операций не привлекаются люди. Это экономит время и госслужащим, и заявителям, государство становится более эффективным. Даже бумаги просто меньше идет», — заметил он. С экспертом согласен руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Все верно, эти аргументы имеют право на существование. А главное — просто людям так удобнее. Комфорт и благополучие граждан одна из главных целей государства», — заключил Костин.