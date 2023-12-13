Часть свердловских городов региона лишат важных полномочий

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Закрытое заседание заксобрания прошло 13 декабря Фото:

Депутаты свердловского заксобрания на заседании 13 декабря утвердили проект закона, который лишит депутатов местных дум прав утверждать генпланы в своих городах. Речь идет о о ближайших к Екатеринбургу муниципалитетах, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента.

Проект закона «О перераспределении полномочий по утверждению генплана» отбирает у муниципальных депутатов право влиять на застройку в Первоуральске, Арамиле, Среднеуральске, Ревде, Сысерти, Белоярском, Верхнего Дуброво, Полевском и Дегтярске. Полномочия из городов перейдут региональному правительству — законопроект депутатская комиссия рекомендует принять в трех чтениях на ближайшем заседании заксобрания.

В заседании приняли участие главы всех муниципалитетов, которые касается депутатская инициатива. Они единогласно поддержали законопроект. Предполагается, что нормативный документ депутаты рассмотрят 19 декабря.

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Депутаты свердловского заксобрания на заседании 13 декабря утвердили проект закона, который лишит депутатов местных дум прав утверждать генпланы в своих городах. Речь идет о о ближайших к Екатеринбургу муниципалитетах, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента. Проект закона «О перераспределении полномочий по утверждению генплана» отбирает у муниципальных депутатов право влиять на застройку в Первоуральске, Арамиле, Среднеуральске, Ревде, Сысерти, Белоярском, Верхнего Дуброво, Полевском и Дегтярске. Полномочия из городов перейдут региональному правительству — законопроект депутатская комиссия рекомендует принять в трех чтениях на ближайшем заседании заксобрания. В заседании приняли участие главы всех муниципалитетов, которые касается депутатская инициатива. Они единогласно поддержали законопроект. Предполагается, что нормативный документ депутаты рассмотрят 19 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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