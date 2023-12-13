Часть свердловских городов региона лишат важных полномочий

13 декабря 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Закрытое заседание заксобрания прошло 13 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания на заседании 13 декабря утвердили проект закона, который лишит депутатов местных дум прав утверждать генпланы в своих городах. Речь идет о о ближайших к Екатеринбургу муниципалитетах, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента. Проект закона «О перераспределении полномочий по утверждению генплана» отбирает у муниципальных депутатов право влиять на застройку в Первоуральске, Арамиле, Среднеуральске, Ревде, Сысерти, Белоярском, Верхнего Дуброво, Полевском и Дегтярске. Полномочия из городов перейдут региональному правительству — законопроект депутатская комиссия рекомендует принять в трех чтениях на ближайшем заседании заксобрания. В заседании приняли участие главы всех муниципалитетов, которые касается депутатская инициатива. Они единогласно поддержали законопроект. Предполагается, что нормативный документ депутаты рассмотрят 19 декабря.

Депутаты свердловского заксобрания на заседании 13 декабря утвердили проект закона, который лишит депутатов местных дум прав утверждать генпланы в своих городах. Речь идет о о ближайших к Екатеринбургу муниципалитетах, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента. Проект закона «О перераспределении полномочий по утверждению генплана» отбирает у муниципальных депутатов право влиять на застройку в Первоуральске, Арамиле, Среднеуральске, Ревде, Сысерти, Белоярском, Верхнего Дуброво, Полевском и Дегтярске. Полномочия из городов перейдут региональному правительству — законопроект депутатская комиссия рекомендует принять в трех чтениях на ближайшем заседании заксобрания. В заседании приняли участие главы всех муниципалитетов, которые касается депутатская инициатива. Они единогласно поддержали законопроект. Предполагается, что нормативный документ депутаты рассмотрят 19 декабря.