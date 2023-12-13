В Перми больше десяти домов остались без газа по вине застройщика

13 декабря 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Застройщик «Ингрупп» повредил газопровод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деревне Кондратово под Пермью 14 частных домов остались без газа. Отключение произошло по вине застройщика «Ингрупп», который возводит в деревне новостройки. «Компания „Ингрупп“ при проведении работ повредила газопровод высокого давления. Никто из жителей не пострадал, по данным газовиков без газа остались 14 домов (ИЖС)», — написал глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов в своем telegram-канале. Он добавил, что также в многоквартирных домах может быть понижена температура. О сроках устранения аварии не сообщается, но на месте происшествия уже работают бригады.

В деревне Кондратово под Пермью 14 частных домов остались без газа. Отключение произошло по вине застройщика «Ингрупп», который возводит в деревне новостройки. «Компания „Ингрупп“ при проведении работ повредила газопровод высокого давления. Никто из жителей не пострадал, по данным газовиков без газа остались 14 домов (ИЖС)», — написал глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов в своем telegram-канале. Он добавил, что также в многоквартирных домах может быть понижена температура. О сроках устранения аварии не сообщается, но на месте происшествия уже работают бригады.