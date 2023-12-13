13 декабря 2023

Дорогу из курганской деревни разбивают большегрузы. Видео

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Галкинский мост. Курган, большегруз, лужи, слякоть, грязь в городе, слякоть на тротуаре, весна
Большегрузы разбивают единственную дорогу из деревни Замараевское (архивное фото) Фото:

Единственную дорогу из деревни Замараевское в Курганской области разбивают большегрузы. Об этом сообщили местные жители. По их словам, ранее техника работала за пределами населенного пункта.

«Вплотную к населенному пункту разрабатывают карьер для добычи песка, а местные переживают за единственную дорогу из деревни, которую каждые пять минут продавливают большегрузы. Дорога грунтовая, без тротуаров, узкая. По ней возят школьников, доставляют продукты, скорая добирается до пациентов», — сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на слова местных жителей.

По информации общественников, ранее техника работала за пределами деревни, но с лета заехала на центральную улицу. «Народный фронт» направил обращения в прокуратуру, чтобы узнать о законности строительства песчаного карьера рядом с деревней, а также в департамент строительства, чтобы узнать сроки окончания работ и за чей счет будет восстановлена дорога в населенном пункте.

В Упрдоре «Южный Урал» URA.RU сообщали, что главной причиной появления дефектов на курганских трассах является резко увеличившееся количество перевозок в сторону границы с Казахстаном. За последние два года поток транспорта на дороге «Иртыш» около Кургана вырос на 80%.

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Единственную дорогу из деревни Замараевское в Курганской области разбивают большегрузы. Об этом сообщили местные жители. По их словам, ранее техника работала за пределами населенного пункта. «Вплотную к населенному пункту разрабатывают карьер для добычи песка, а местные переживают за единственную дорогу из деревни, которую каждые пять минут продавливают большегрузы. Дорога грунтовая, без тротуаров, узкая. По ней возят школьников, доставляют продукты, скорая добирается до пациентов», — сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на слова местных жителей. По информации общественников, ранее техника работала за пределами деревни, но с лета заехала на центральную улицу. «Народный фронт» направил обращения в прокуратуру, чтобы узнать о законности строительства песчаного карьера рядом с деревней, а также в департамент строительства, чтобы узнать сроки окончания работ и за чей счет будет восстановлена дорога в населенном пункте. В Упрдоре «Южный Урал» URA.RU сообщали, что главной причиной появления дефектов на курганских трассах является резко увеличившееся количество перевозок в сторону границы с Казахстаном. За последние два года поток транспорта на дороге «Иртыш» около Кургана вырос на 80%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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