07 декабря 2023

Курганские дороги разрушаются из-за резкого скачка числа перевозок в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, грузоперевозки, фуры, трасса иртыш, грузовые машины, трасса курган челябинск, фургоны
Курганские дороги разрушаются из-за выросшего числа фур в Казахстан Фото:

Главной причиной появления дефектов покрытия на трассах Курганской области является резко увеличившееся количество перевозок в сторону границы с Казахстаном. Об этом URA.RU рассказали в управлении дорог «Южный Урал».

«Износ дорожного покрытия во многом обусловлен значительно увеличившимся грузовым трафиком по направлению в республику Казахстан», — сообщили в пресс-службе компании. Поток транспорта на федеральной автодороге «Иртыш» около Кургана за последние два года вырос на 80%.

Увеличившееся число грузовых машин на трассах отрицательно сказывается на асфальте. Сотрудники управления вместе с ГИБДД региона собирают информацию о критичных для безопасности движения ямах и дефектах, чтобы провести ремонтные работы.

На 2024 года запланирован капитальный ремонт дороги «Иртыш» от Шумихи до Юргамыша. Также будут менять 20 км покрытия трассы от границы Лебяжьевского округа до первого поворота на поселок Лебяжье.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГИБДД нашли 16 дефектов на восточном участке федеральной трассы «Иртыш». Генеральный подрядчик получил предостережение.

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Главной причиной появления дефектов покрытия на трассах Курганской области является резко увеличившееся количество перевозок в сторону границы с Казахстаном. Об этом URA.RU рассказали в управлении дорог «Южный Урал». «Износ дорожного покрытия во многом обусловлен значительно увеличившимся грузовым трафиком по направлению в республику Казахстан», — сообщили в пресс-службе компании. Поток транспорта на федеральной автодороге «Иртыш» около Кургана за последние два года вырос на 80%. Увеличившееся число грузовых машин на трассах отрицательно сказывается на асфальте. Сотрудники управления вместе с ГИБДД региона собирают информацию о критичных для безопасности движения ямах и дефектах, чтобы провести ремонтные работы. На 2024 года запланирован капитальный ремонт дороги «Иртыш» от Шумихи до Юргамыша. Также будут менять 20 км покрытия трассы от границы Лебяжьевского округа до первого поворота на поселок Лебяжье. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГИБДД нашли 16 дефектов на восточном участке федеральной трассы «Иртыш». Генеральный подрядчик получил предостережение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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