Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО

Первый российский морской надводный дрон построен для Минобороны РФ. Управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко сообщил, что в ближайшее время аппарат будет отправлен для испытаний в зону СВО.
«Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — сообщил Даниленко РИА Новости.
До конца 2023 года должно быть завершено строительство десяти таких же дронов. Все они также пройдут испытания, заключил глава KMZ.
Информация о появлении новых морских беспилотников появилась в ноябре 2023 года. После испытаний в зоне проведения спецоперации первая партия безэкипажных катеров поступит на вооружение российской армии.
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