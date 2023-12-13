13 декабря 2023

Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО

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До конца 2023 года будет построено 10 морских беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первый российский морской надводный дрон построен для Минобороны РФ. Управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко сообщил, что в ближайшее время аппарат будет отправлен для испытаний в зону СВО.

«Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — сообщил Даниленко РИА Новости.

До конца 2023 года должно быть завершено строительство десяти таких же дронов. Все они также пройдут испытания, заключил глава KMZ.

Информация о появлении новых морских беспилотников появилась в ноябре 2023 года. После испытаний в зоне проведения спецоперации первая партия безэкипажных катеров поступит на вооружение российской армии.

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Первый российский морской надводный дрон построен для Минобороны РФ. Управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко сообщил, что в ближайшее время аппарат будет отправлен для испытаний в зону СВО. «Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — сообщил Даниленко РИА Новости. До конца 2023 года должно быть завершено строительство десяти таких же дронов. Все они также пройдут испытания, заключил глава KMZ. Информация о появлении новых морских беспилотников появилась в ноябре 2023 года. После испытаний в зоне проведения спецоперации первая партия безэкипажных катеров поступит на вооружение российской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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