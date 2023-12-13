Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО

14 декабря 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

До конца 2023 года будет построено 10 морских беспилотников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый российский морской надводный дрон построен для Минобороны РФ. Управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко сообщил, что в ближайшее время аппарат будет отправлен для испытаний в зону СВО. «Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — сообщил Даниленко РИА Новости. До конца 2023 года должно быть завершено строительство десяти таких же дронов. Все они также пройдут испытания, заключил глава KMZ. Информация о появлении новых морских беспилотников появилась в ноябре 2023 года. После испытаний в зоне проведения спецоперации первая партия безэкипажных катеров поступит на вооружение российской армии.

Первый российский морской надводный дрон построен для Минобороны РФ. Управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко сообщил, что в ближайшее время аппарат будет отправлен для испытаний в зону СВО. «Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — сообщил Даниленко РИА Новости. До конца 2023 года должно быть завершено строительство десяти таких же дронов. Все они также пройдут испытания, заключил глава KMZ. Информация о появлении новых морских беспилотников появилась в ноябре 2023 года. После испытаний в зоне проведения спецоперации первая партия безэкипажных катеров поступит на вооружение российской армии.