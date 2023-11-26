Армия и оружие Первые морские дроны России испытают в зоне СВО и передадут войскам к концу года 27 ноября 2023 в 05:30 Размер текста - 17 + Первая партия морских дронов будет испытана в зоне СВО (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первые российские морские дроны испытают в зоне СВО и передадут войскам к концу 2023 года. Об этом сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. «С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО», — сказал Даниленко в интервью РИА Новости. В зоне СВО ранее начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель». В ноябре туда отправили одну партию, состоящую из 15 изделий. Также российские разработчики создали схожий с дроном-камикадзе «Герань» летательный аппарат (БПЛА) «Италмас». Первые российские морские дроны испытают в зоне СВО и передадут войскам к концу 2023 года. Об этом сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. «С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО», — сказал Даниленко в интервью РИА Новости. В зоне СВО ранее начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель». В ноябре туда отправили одну партию, состоящую из 15 изделий. Также российские разработчики создали схожий с дроном-камикадзе «Герань» летательный аппарат (БПЛА) «Италмас». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям