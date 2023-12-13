Росимущество пытается передать бомбоубежища пермским властям

14 декабря 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Власти пермских округов отказываются брать бомбоубежища на баланс территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Территориальное управление Росимущества предлагает муниципалитетам Пермского края взять на баланс территорий десятки бомбоубежищ, многие из которых находятся в плохом состоянии. В этом случае округа должны будут нести ответственность за их содержание и восстановление, передает «Коммерсант Прикамье». На данный момент решение о передаче принято в Лысьве, а местная администрация пытается оспорить его в арбитражном суде. «Главы муниципальных образований столкнулись с неожиданной проблемой — Росимущество предлагает взять на баланс территорий бомбоубежища, многие из которых находятся в плохом состоянии. В этом случае муниципалитетам придется нести ответственность за их восстановление и содержание. Росимущество уже приняло решение о передаче объектов в Лысьве, местная администрация пытается оспорить его в арбитражном суде», — передает издание. По его информации, этот спор развивается на фоне судебного процесса — прокуратура намерена обязать агентство отремонтировать 45 бомбоубежищ в Краснокамске. Председатель комитета по муниципальной собственности Лысьвенского городского округа Роман Лекомцев рассказал изданию, что прием объектов гражданской защиты в муниципальную собственность рассматривался на заседании. «Мы решили не согласовывать это, так как имущество находится в неудовлетворительном состоянии, а ремонтировать и содержать его возможности нет. На это просто нет средств», — пояснил он. По словам депутата, всего Росимущество хочет передать более десяти бомбоубежищ в собственность округа. В июне 2023 года Росимущество предложило властям Краснокамска принять в собственность округа бомбоубежища, но получило отказ, после чего прокуратура города обратилась в суд с требованием к агентству отремонтировать все объекты. Глава Кунгурского городского округа Вадим Лысанов рассказал «Коммерсанту Прикамье», что подобные проблемы «есть в каждом муниципалитете». «Эти объекты, как правило, находятся в ужасном состоянии, и на ремонт каждого из них требуются миллионы. На наш баланс, теоретически, их можно принять, но для этого нынешние владельцы должны привести их в нормальное состояние», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Территориальное управление Росимущества предлагает муниципалитетам Пермского края взять на баланс территорий десятки бомбоубежищ, многие из которых находятся в плохом состоянии. В этом случае округа должны будут нести ответственность за их содержание и восстановление, передает «Коммерсант Прикамье». На данный момент решение о передаче принято в Лысьве, а местная администрация пытается оспорить его в арбитражном суде. «Главы муниципальных образований столкнулись с неожиданной проблемой — Росимущество предлагает взять на баланс территорий бомбоубежища, многие из которых находятся в плохом состоянии. В этом случае муниципалитетам придется нести ответственность за их восстановление и содержание. Росимущество уже приняло решение о передаче объектов в Лысьве, местная администрация пытается оспорить его в арбитражном суде», — передает издание. По его информации, этот спор развивается на фоне судебного процесса — прокуратура намерена обязать агентство отремонтировать 45 бомбоубежищ в Краснокамске. Председатель комитета по муниципальной собственности Лысьвенского городского округа Роман Лекомцев рассказал изданию, что прием объектов гражданской защиты в муниципальную собственность рассматривался на заседании. «Мы решили не согласовывать это, так как имущество находится в неудовлетворительном состоянии, а ремонтировать и содержать его возможности нет. На это просто нет средств», — пояснил он. По словам депутата, всего Росимущество хочет передать более десяти бомбоубежищ в собственность округа. В июне 2023 года Росимущество предложило властям Краснокамска принять в собственность округа бомбоубежища, но получило отказ, после чего прокуратура города обратилась в суд с требованием к агентству отремонтировать все объекты. Глава Кунгурского городского округа Вадим Лысанов рассказал «Коммерсанту Прикамье», что подобные проблемы «есть в каждом муниципалитете». «Эти объекты, как правило, находятся в ужасном состоянии, и на ремонт каждого из них требуются миллионы. На наш баланс, теоретически, их можно принять, но для этого нынешние владельцы должны привести их в нормальное состояние», — подчеркнул он.