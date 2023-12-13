В ХМАО полиция задержала водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

14 декабря 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Водитель не увидел ребенка и не знал, что находится в розыске Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте полиция задержала водителя, который несколько дней назад совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД. «Водитель 1983 года рождения. Стаж вождения с 2002 года. В 2023 году нарушений нет. Машину поставили на штрафстоянку. Проводится административное расследование», — сообщили в полиции. ДТП произошло на улице Московской 12 декабря. Мама перевозила на санках двух малышей через дорогу и не заметила, как один из них выпал на проезжую часть и попал под колеса проезжающего автомобиля. Водитель скрылся с места ЧП. Ребенок был доставлен в больницу. Как сообщил свой источник из силовых структур, после случившегося в отношении родительницы СКР начал доследственную проверку. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

В Сургуте полиция задержала водителя, который несколько дней назад совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД. «Водитель 1983 года рождения. Стаж вождения с 2002 года. В 2023 году нарушений нет. Машину поставили на штрафстоянку. Проводится административное расследование», — сообщили в полиции. ДТП произошло на улице Московской 12 декабря. Мама перевозила на санках двух малышей через дорогу и не заметила, как один из них выпал на проезжую часть и попал под колеса проезжающего автомобиля. Водитель скрылся с места ЧП. Ребенок был доставлен в больницу. Как сообщил свой источник из силовых структур, после случившегося в отношении родительницы СКР начал доследственную проверку. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.