В ХМАО полиция задержала водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В Сургуте полиция задержала водителя, который несколько дней назад совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД.
«Водитель 1983 года рождения. Стаж вождения с 2002 года. В 2023 году нарушений нет. Машину поставили на штрафстоянку. Проводится административное расследование», — сообщили в полиции.
ДТП произошло на улице Московской 12 декабря. Мама перевозила на санках двух малышей через дорогу и не заметила, как один из них выпал на проезжую часть и попал под колеса проезжающего автомобиля. Водитель скрылся с места ЧП. Ребенок был доставлен в больницу. Как сообщил свой источник из силовых структур, после случившегося в отношении родительницы СКР начал доследственную проверку. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
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