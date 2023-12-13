13 декабря 2023

В ХМАО полиция задержала водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не увидел ребенка и не знал, что находится в розыске Фото:

В Сургуте полиция задержала водителя, который несколько дней назад совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД.

«Водитель 1983 года рождения. Стаж вождения с 2002 года. В 2023 году нарушений нет. Машину поставили на штрафстоянку. Проводится административное расследование», — сообщили в полиции.

ДТП произошло на улице Московской 12 декабря. Мама перевозила на санках двух малышей через дорогу и не заметила, как один из них выпал на проезжую часть и попал под колеса проезжающего автомобиля. Водитель скрылся с места ЧП. Ребенок был доставлен в больницу. Как сообщил свой источник из силовых структур, после случившегося в отношении родительницы СКР начал доследственную проверку. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

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В Сургуте полиция задержала водителя, который несколько дней назад совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД. «Водитель 1983 года рождения. Стаж вождения с 2002 года. В 2023 году нарушений нет. Машину поставили на штрафстоянку. Проводится административное расследование», — сообщили в полиции. ДТП произошло на улице Московской 12 декабря. Мама перевозила на санках двух малышей через дорогу и не заметила, как один из них выпал на проезжую часть и попал под колеса проезжающего автомобиля. Водитель скрылся с места ЧП. Ребенок был доставлен в больницу. Как сообщил свой источник из силовых структур, после случившегося в отношении родительницы СКР начал доследственную проверку. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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