Музеи Пермского края поборются за миллион рублей от губернатора

Муниципальные музеи Пермского края могут получить миллион рублей, выиграв конкурс, который объявил губернатор Дмитрий Махонин. Это следует из постановления правительства региона, опубликованного на портале правовой информации. Выигрыш можно будет потратить только на улучшение работы музея.
«Межбюджетный трансферт может быть использован на улучшение музейных экспозиций, материально-технической базы, внешнего облика музея», — говорится в документе. Размер трансферта составляет 1 млн рублей.
Заявки с проектами от музеев принимает министерство культуры. Затем специальная комиссия будет оценивать их по 18 критериям. В частности будет учитываться то, привлек ли проект новых посетителей в музей и вообще туристов в территорию.
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