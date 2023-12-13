В частном доме под Пермью взорвался газ

В строящемся доме в поселке Растягаево (Пермский край) произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали семь человек.
«Двое взрослых и пятеро детей пострадали при взрыве газа в строящемся доме в поселке Растягаево. Все они с ожогами доставлены в больницы. ЧП произошло утром 14 декабря», — сообщает 59.RU. На месте происшествия работали 47 сотрудников МЧС.
В министерстве здравоохранения произошедшее изданию подтвердили. «Пострадали дети в возрасте от девяти месяцев до шести лет. Их родители 25 и 29 лет также доставлены в больницу».
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В пресс-службе Пермского муниципального округа уточнили, что взорвался баллон с газом. Пострадавшая семья в это время находилась в доме.
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