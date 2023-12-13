13 декабря 2023

В частном доме под Пермью взорвался газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ленинградском вокзале в Москве. Москва, мчс, пожарные
На месте происшествия работали сотрудники МЧС Фото:

В строящемся доме в поселке Растягаево (Пермский край) произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали семь человек.

«Двое взрослых и пятеро детей пострадали при взрыве газа в строящемся доме в поселке Растягаево. Все они с ожогами доставлены в больницы. ЧП произошло утром 14 декабря», — сообщает 59.RU. На месте происшествия работали 47 сотрудников МЧС.

В министерстве здравоохранения произошедшее изданию подтвердили. «Пострадали дети в возрасте от девяти месяцев до шести лет. Их родители 25 и 29 лет также доставлены в больницу».

Обновлено:

В пресс-службе Пермского муниципального округа уточнили, что взорвался баллон с газом. Пострадавшая семья в это время находилась в доме.

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В строящемся доме в поселке Растягаево (Пермский край) произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали семь человек. «Двое взрослых и пятеро детей пострадали при взрыве газа в строящемся доме в поселке Растягаево. Все они с ожогами доставлены в больницы. ЧП произошло утром 14 декабря», — сообщает 59.RU. На месте происшествия работали 47 сотрудников МЧС. В министерстве здравоохранения произошедшее изданию подтвердили. «Пострадали дети в возрасте от девяти месяцев до шести лет. Их родители 25 и 29 лет также доставлены в больницу». Обновлено: В пресс-службе Пермского муниципального округа уточнили, что взорвался баллон с газом. Пострадавшая семья в это время находилась в доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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