В Тюмени на 15% подорожало жилье в новостройках

Жилье в Тюменских новостройках подорожало с ноября 2022 года на 15%. Такой информацией поделились в рассылке аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
«На 15% за год выросли цены на новостройки в Тюмени. Сейчас Тюмень входит в топ-10 регионов России по темпам роста стоимости нового жилья», — говорится в отчете сервиса.
Аналитики «Яндекс Недвижимости» в целом называют 2023 год комфортным для рынка, но неудобным для покупателей. По словам руководителя службы аналитики сервиса Алексея Муханова, основной рост цен происходил до октября. «К концу года рост замедлился: рынок стал наблюдать за изменениями, которые стали происходить в связи с пересмотром ипотечных условий. Это сказалось и на динамике предложения — его объемы сперва слегка упали, а затем снова выросли», — пояснил Муханов.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени дорожает и загородная недвижимость. Основными причинами аналитики называют стоимость строительных материалов и дефицит на рынке домов и коттеджей.
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