13 декабря 2023

В Тюмени на 15% подорожало жилье в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадратный метр в новом жилье вырос в цене со 112,2 до 218,7 тысяч рублей Фото:

Жилье в Тюменских новостройках подорожало с ноября 2022 года на 15%. Такой информацией поделились в рассылке аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

«На 15% за год выросли цены на новостройки в Тюмени. Сейчас Тюмень входит в топ-10 регионов России по темпам роста стоимости нового жилья», — говорится в отчете сервиса.

Аналитики «Яндекс Недвижимости» в целом называют 2023 год комфортным для рынка, но неудобным для покупателей. По словам руководителя службы аналитики сервиса Алексея Муханова, основной рост цен происходил до октября. «К концу года рост замедлился: рынок стал наблюдать за изменениями, которые стали происходить в связи с пересмотром ипотечных условий. Это сказалось и на динамике предложения — его объемы сперва слегка упали, а затем снова выросли», — пояснил Муханов.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени дорожает и загородная недвижимость. Основными причинами аналитики называют стоимость строительных материалов и дефицит на рынке домов и коттеджей.

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Жилье в Тюменских новостройках подорожало с ноября 2022 года на 15%. Такой информацией поделились в рассылке аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». «На 15% за год выросли цены на новостройки в Тюмени. Сейчас Тюмень входит в топ-10 регионов России по темпам роста стоимости нового жилья», — говорится в отчете сервиса. Аналитики «Яндекс Недвижимости» в целом называют 2023 год комфортным для рынка, но неудобным для покупателей. По словам руководителя службы аналитики сервиса Алексея Муханова, основной рост цен происходил до октября. «К концу года рост замедлился: рынок стал наблюдать за изменениями, которые стали происходить в связи с пересмотром ипотечных условий. Это сказалось и на динамике предложения — его объемы сперва слегка упали, а затем снова выросли», — пояснил Муханов. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени дорожает и загородная недвижимость. Основными причинами аналитики называют стоимость строительных материалов и дефицит на рынке домов и коттеджей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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