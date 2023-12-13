Почему в Тюмени дорожает загородная недвижимость

ЕРЗ.РФ: дома и коттеджи в Тюмени подорожали на 7% с начала осени

Небольшой коттедж под Тюменью сравнялся по стоимости с двухкомнатной квартирой в черте города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость загородного жилья в Тюменской области с начала осени выросла на 7%. Такой вывод сделали аналитики ресурса ЕРЗ.РФ. Средняя стоимость загородного домика в пригороде сейчас составляет около 7 миллионов рублей, примерно столько же стоит не самая большая «двушка» в областном центре.

Корреспондент URA.RU проанализировал динамику цен, задал вопросы риелторам и строителям. Итогом стали самые вероятные причины подорожания недвижимости за городом.

Стоимость строительных материалов

По приблизительным оценкам аналитиков, стоимость строительства выросла за год не меньше, чем в 1,5 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В крупной сети по продаже строительных материалов URA.RU пояснили, что на отдельные товары цены выросли в два, а то и в три раза. Среди них — почти все красители и клеевые составы, которые раньше привозили из Европы, различные сорта стекла, отделочные материалы. Некоторые товары, например, теплоизоляционные материалы, считаются, по словам источников агентства, дефицитом из-за большого объема их экспорта в соседние страны.

«Сейчас работает портал с цифровым каталогом импортозамещения строительных ресурсов. Экспертный совет проводит анализ и дает заключение о признании отечественной продукции в качестве аналога импортной», — прокомментировали URA.RU вопрос дефицита стройматериалов в Минстрое.

Дефицит дешевых коттеджей после ажиотажа

В середине лета коттедж в пригороде Тюмени стоил на 18-20% меньше, чем городская квартира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению аналитиков рынка, рост цены отчасти искусственный — он говорит не о повышении стоимости квадратного метра, а только о том, что дешевые коттеджи раскупили во время летнего ажиотажного спроса. По мнению председателя совета регионального объединения риелторов Дмитрия Матющенко, спрос был серьезно прогрет августовским снижением ипотечных ставок на все продукты, связанных с индивидуальным строительством. Сейчас спрос стабилизировался.

«Это не покупка первой необходимости, а, скорее, инвестиции. Если квартиры люди покупают, потому что надо где-то жить, то загородная недвижимость — хорошее вложение денег, когда уже есть основное жилье», — добавил в беседе с URA.RU Матющенко.

Массовый интерес к загородной жизни

Последняя причина роста цен в этом сегменте рынка — высокий интерес у людей и, как следствие, выход на загородный рынок крупных застройщиков. Это относительно новый процесс, и каких-то точных цифр риелторы пока не называют. Однако уже сейчас ипотека на коттеджи занимает второе место по объему среди всех выданных в Тюменской области кредитов.