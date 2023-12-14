14 декабря 2023

Пермяк обманул знакомого на 575 тысяч при продаже квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, тысячные купюры, рубли
Пермяк должен был получить в два раза больше денег Фото:

Житель Перми подал в суд на своего знакомого из-за обмана с продажей их общей квартиры. Пермякам принадлежали равные доли в жилье, однако после продажи второй владелец отдал не половину, а четверть стоимости квартиры, соврав, что продал за более низкую цену. Обман был раскрыт только через некоторое время, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«О том, что квартира была продана за 2 300 000 рублей, истцу стало известно только после запроса и получения им копии договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, так как продажей квартиры полностью занимался ответчик. Деньги при подписании договора получал тоже ответчик и истцу передал половину из полученной наличными им суммы — 575 000 рублей, истцу ответчик сообщил, что квартира продается за 1 150 000 рублей», — говорится в решении.

Пермяк в суде пояснил, что договор не читал и полностью доверился совладельцу квартиры. После того как пермяк узнал реальную стоимость жилья, он обратился в суд. Судья исковые требования не стал удовлетворять, так как истец пропустил срок исковой давности и слишком поздно обратился в суд.

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Житель Перми подал в суд на своего знакомого из-за обмана с продажей их общей квартиры. Пермякам принадлежали равные доли в жилье, однако после продажи второй владелец отдал не половину, а четверть стоимости квартиры, соврав, что продал за более низкую цену. Обман был раскрыт только через некоторое время, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «О том, что квартира была продана за 2 300 000 рублей, истцу стало известно только после запроса и получения им копии договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, так как продажей квартиры полностью занимался ответчик. Деньги при подписании договора получал тоже ответчик и истцу передал половину из полученной наличными им суммы — 575 000 рублей, истцу ответчик сообщил, что квартира продается за 1 150 000 рублей», — говорится в решении. Пермяк в суде пояснил, что договор не читал и полностью доверился совладельцу квартиры. После того как пермяк узнал реальную стоимость жилья, он обратился в суд. Судья исковые требования не стал удовлетворять, так как истец пропустил срок исковой давности и слишком поздно обратился в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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