Пермяк обманул знакомого на 575 тысяч при продаже квартиры

15 декабря 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Пермяк должен был получить в два раза больше денег Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Перми подал в суд на своего знакомого из-за обмана с продажей их общей квартиры. Пермякам принадлежали равные доли в жилье, однако после продажи второй владелец отдал не половину, а четверть стоимости квартиры, соврав, что продал за более низкую цену. Обман был раскрыт только через некоторое время, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «О том, что квартира была продана за 2 300 000 рублей, истцу стало известно только после запроса и получения им копии договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, так как продажей квартиры полностью занимался ответчик. Деньги при подписании договора получал тоже ответчик и истцу передал половину из полученной наличными им суммы — 575 000 рублей, истцу ответчик сообщил, что квартира продается за 1 150 000 рублей», — говорится в решении. Пермяк в суде пояснил, что договор не читал и полностью доверился совладельцу квартиры. После того как пермяк узнал реальную стоимость жилья, он обратился в суд. Судья исковые требования не стал удовлетворять, так как истец пропустил срок исковой давности и слишком поздно обратился в суд.

Житель Перми подал в суд на своего знакомого из-за обмана с продажей их общей квартиры. Пермякам принадлежали равные доли в жилье, однако после продажи второй владелец отдал не половину, а четверть стоимости квартиры, соврав, что продал за более низкую цену. Обман был раскрыт только через некоторое время, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «О том, что квартира была продана за 2 300 000 рублей, истцу стало известно только после запроса и получения им копии договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, так как продажей квартиры полностью занимался ответчик. Деньги при подписании договора получал тоже ответчик и истцу передал половину из полученной наличными им суммы — 575 000 рублей, истцу ответчик сообщил, что квартира продается за 1 150 000 рублей», — говорится в решении. Пермяк в суде пояснил, что договор не читал и полностью доверился совладельцу квартиры. После того как пермяк узнал реальную стоимость жилья, он обратился в суд. Судья исковые требования не стал удовлетворять, так как истец пропустил срок исковой давности и слишком поздно обратился в суд.